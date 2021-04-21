海自隊前司令官：日應以「台灣有事」為前提 修改防衛戰略

日本海上自衛隊前艦隊司令官香田洋二指出，日本有必要以「台灣有事」為前提，修改包括國家全安保障戰略、防衛大綱和中期防衛力整備計畫在內的防衛戰略。（資料照）

2021/04/21 17:35

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕日本海上自衛隊前艦隊司令官香田洋二在日本經濟新聞發表專文指出，日本有必要以「台灣有事」為前提，修改包括國家全安保障戰略、防衛大綱和中期防衛力整備計畫在內的防衛戰略。

香田指出，日美安保體制是在冷戰時期為了應對俄羅斯侵犯日本而定，冷戰結束後，日本首相橋本龍太郎和美國總統柯林頓重新以亞太和平安全為主再定義。他認為，這次日美峰會聯合聲明出現「台灣海峽」這句固有名詞，具有劃時代的意義，可視為是冷戰後日美同盟的第2次再定義，明白顯示中國與台灣的關係將成為導致印太地區不穩定的原因。

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這次的聯合聲明中明文寫入「日本決意強化自身的防衛力」，為了展現在防衛印太地區和平安全的目標上與美國拜登政府同步，日本也將積極發展防衛力。

香田認為，日本有必改變以往「以美國為矛、日本為盾」的分工方式，日美應透過協議進行更精準的角色分工，討論如何提高能力。例如共同訓練、彈道飛彈的部署、防空體制、島嶼防禦等。

日本現行的防衛計畫大綱或中期防衛力整備計畫，均是以5到10年前的思維作成，尚未以「台灣有事」為前提前策定防衛戰略，從此一觀點來看，有必要修改包括國家全安保障戰略、防衛大綱和中期防衛力整備計畫在內的防衛戰略。

香田強調，唯有完成這些防衛戰略的修改，日美聯合聲明才算具體化。相關的前提計劃若未修改，護衛艦和飛彈部署等細節也無法具體擬定。

香田認為，台灣出現不測事態時，即使日本並非遭到直接攻擊的對象，也可能被要求對於保護台灣的美軍提供後勤支援，所以強化東海等海域的監視活動，並用來與美軍的情報共享極為重要。他還指出，中國在入侵台灣之前，很可能先襲擊日本的與那國島和宮古島等離島，由於這些離島位於台灣的「腹側」，中國要排除來自沖繩本島和美軍的阻礙。

但是屯駐與那國島的自衛隊員目前僅有150名左右，即使在平時的情況下，也應有一定程度的增強，緊急狀況下有必要將員額增加到600人左右，該島也缺乏防空能力，日本對於緊急情況的假設與考慮仍然相當不足。

香田主張應該將「台灣有事」的計畫授權給自衛隊規劃，否則將無法制定出具體可行的計畫。

日本對武力行使設有嚴格的門檻，自衛隊的出動必須經國會承認，香田表示，在嚴格的標準下，忠實地依程序申請過程中，這些離島可能已遭到佔領，國民生命財產也將受侵害。香田認為，在主權侵害的議題上，有必要盡速討論，縮小理論與現實的落差。

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