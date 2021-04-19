為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日媒：台灣有事 日本自衛隊出動有法可循

    日本讀賣新聞以2016年制定的安全保障法制，探討自衛隊可能採取的3種強度不同的行動類型，包括進行美軍的後勤支援、基於集體自衛權行使武力及發動個別自衛權等。圖為日本首相菅義偉。（美聯社檔案照）

    日本讀賣新聞以2016年制定的安全保障法制，探討自衛隊可能採取的3種強度不同的行動類型，包括進行美軍的後勤支援、基於集體自衛權行使武力及發動個別自衛權等。圖為日本首相菅義偉。（美聯社檔案照）

    2021/04/19 14:11

    〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日美領袖峰會聯合聲明時隔半世紀再度列入「台灣和平穩定的重要性」，透過這項聲明的發表，日本也必須正視一旦「台灣有事」時的應對方法，日本讀賣新聞以2016年制定的安全保障法制，探討自衛隊可能採取的3種強度不同的行動類型，包括進行美軍的後勤支援、基於集體自衛權行使武力及發動個別自衛權等。

    報導指出，台灣鄰近包括沖繩縣尖閣諸島在內的西南離島，一旦台灣有事，日本也可能受到波及遭到武力攻擊。

    日本在2016年制定安保法制鬆綁集體自衛權的禁令，並擴大自衛隊的權限，從平時到有事劃分為灰色地帶事態、重要影響事態、存立危機事態及武力攻擊事態等4個階段，日本可在重要影響事態、危機存立事態階段行使集體自衛權與美軍共同行動。

    報導指出，如果台灣發生緊急狀況，美國極可能為了保衛台灣進行反擊，在此情況下，自衛隊可依據安保法制的「重要影響事態法」，提供美軍燃料補給等後勤支援。具體來說，台灣出現緊急狀況，如果任其發展，可能導致對日本的直接武力攻擊，嚴重影響日本的平和穩定，依此可認定為「重要影響事態」。

    如果情況惡化，則可能上升為「存立危機事態」，自衛隊可在美軍等國家遭到武力攻擊時，有條件行使集體自衛權使用武力進行反擊，不過自衛隊法對使用武力適用條件有嚴格規定，必須是「與日本關係密切的國家遭武力攻擊，由此威脅到日本存立、國民權利將遭顛覆的存在明顯危險的事態」。

    最嚴重事態則是包括在日美軍基地在內，日本遭到武力攻擊，日本政府可認定為「武力攻擊事態」發動個別自衛權，使用武力反擊。

    報導也指出，自衛隊基於這3種事態出動時，均須經過國會的承認。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美日領袖會談台灣中國嗆報復 謝長廷：美日台應盡快聯合演習
    2021/04/19 10:00

    美日領袖會談台灣中國嗆報復 謝長廷：美日台應盡快聯合演習
    美日聯合聲明強調台海和平穩定 自民黨高層大讚
    2021/04/18 20:17

    美日聯合聲明強調台海和平穩定 自民黨高層大讚

    探索日本人長壽的秘密 原來他們經常吃這種食物...
    時隔52年 聯合聲明首提台灣 美日峰會︰台海須穩定
    2021/04/18 05:30

    時隔52年 聯合聲明首提台灣 美日峰會︰台海須穩定
    政院：中國對台恫嚇加劇 感謝美日支持台灣
    2021/04/17 16:22

    政院：中國對台恫嚇加劇 感謝美日支持台灣
    國際今日熱門
    俄烏關係緊張！互相驅逐外交官 限72小時離境
    2021/04/18 14:22

    俄烏關係緊張！互相驅逐外交官 限72小時離境

    暖心真相曝光！路人突趴地和孩子對話 母含淚致謝：他是英雄
    2021/04/18 15:46

    暖心真相曝光！路人突趴地和孩子對話 母含淚致謝：他是英雄

    阿嬤疼孫「餵喝草藥」強身誤拿除草劑！5童痛苦掙扎死亡
    2021/04/18 15:08

    阿嬤疼孫「餵喝草藥」強身誤拿除草劑！5童痛苦掙扎死亡

    看傻！電影院員工午夜場後打掃 撿到300萬元支票
    2021/04/18 15:09

    看傻！電影院員工午夜場後打掃 撿到300萬元支票

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播