泡菜大戰延燒 美媒：南韓對中國敵對感不斷增加
〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體近幾個月來聲稱南韓泡菜起源於中國的說法，激發了南韓民眾的憤怒，最近大手筆製播的電視劇「朝鮮驅魔師」，更因涉及扭曲歷史、使用中式道具等爭議而導致腰斬。美國媒體分析，南韓民眾對中國的敵對情緒不斷增加。
《美國之音》報導，「朝鮮驅魔師」描述15世紀朝鮮王朝王室歷史人物與邪靈鬥法的故事，但在上月首播時並未獲得南韓人的肯定，許多觀眾被南韓演員飲用中國酒以及吃餃子、月餅和皮蛋等中國食品的畫面感到不滿，隨即遭到廣告商抵制，這部斥資2800萬美元的電視劇在僅播出2集就被迫停播。
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《美國之音》分析，這次事件顯示，很多南韓人對南韓娛樂題材受到中國不當影響，以及為了表現南韓文化中幾個令人喜愛的方面而扭曲歷史的強烈抵觸。
除此之外，南韓與中國的關係緊張在近期變得更為情緒化，特別是泡菜加入了文化戰場之後。總部在瑞士的全球產業管理機構國際標準化組織（ISO）公布中國泡菜的製作新標準之後，中國官媒《環球時報》誇口說，新的標准證明中國確定了泡菜的行業標杆，這也包括南韓泡菜，此話讓每日必食泡菜的南韓人感到憤怒。
澳洲洛伊國際政策研究所的查爾斯（Peter Charles）表示，泡菜事件顯示「中國戰狼」砸了自己的腳，北京選擇一個沒有外交價值、完全不必要的話題去打架，只會進一步損害其在南韓大眾中的聲譽，讓本來願意與中國合作的南韓官員的日子更加難過。
培訓南韓外交官的南韓國立外交院院長金俊亨（Kim Joon-hyung）說，他對北京的舉動感到困惑，中國這樣做就無法成為全球領導人，不懂為何中國要如此小心眼。