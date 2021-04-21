泡菜大戰延燒 美媒：南韓對中國敵對感不斷增加

美國媒體分析，南韓民眾對中國的敵對情緒不斷增加。（歐新社資料照）

2021/04/21 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體近幾個月來聲稱南韓​泡菜起源於中國的說法，激發了南韓​民眾的憤怒，最近大手筆製播的電視劇「朝鮮驅魔師」，更因涉及扭曲歷史、使用中式道具等爭議而導致腰斬。美國媒體分析，南韓民眾對中國的敵對情緒不斷增加。

《美國之音》報導，「朝鮮驅魔師」描述15世紀朝鮮王朝王室歷史人物與邪靈鬥法的故事，但在上月首播時並未獲得南韓​人的肯定，許多觀眾被南韓​演員飲用中國酒以及吃餃子、月餅和皮蛋等中國食品的畫面感到不滿，隨即遭到廣告商抵制，這部斥資2800萬美元的電視劇在僅播出2集就被迫停播。

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《美國之音》分析，這次事件顯示，很多南韓​人對南韓​娛樂題材受到中國不當影響，以及為了表現南韓​文化中幾個令人喜愛的方面而扭曲歷史的強烈抵觸。

除此之外，南韓​與中國的關係緊張在近期變得更為情緒化，特別是泡菜加入了文化戰場之後。總部在瑞士的全球產業管理機構國際標準化組織（ISO）公布中國泡菜的製作新標準之後，中國官媒《環球時報》誇口說，新的標准證明中國確定了泡菜的行業標杆，這也包括南韓​泡菜，此話讓每日必食泡菜的南韓人感到憤怒。

澳洲洛伊國際政策研究所的查爾斯（Peter Charles）表示，泡菜事件顯示「中國戰狼」砸了自己的腳，北京選擇一個沒有外交價值、完全不必要的話題去打架，只會進一步損害其在南韓​大眾中的聲譽，讓本來願意與中國合作的南韓​官員的日子更加難過。

培訓南韓​外交官的南韓​國立外交院院長金俊亨（Kim Joon-hyung）說，他對北京的舉動感到困惑，中國這樣做就無法成為全球領導人，不懂為何中國要如此小心眼。

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