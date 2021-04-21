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    菲利浦親王葬禮後4天 女王95歲生日一切從簡

    伊莉莎白女王將在今日（4/21）慶祝95歲生日，但由於丈夫剛逝世的緣故，一切將從簡。（路透社）

    伊莉莎白女王將在今日（4/21）慶祝95歲生日，但由於丈夫剛逝世的緣故，一切將從簡。（路透社）

    2021/04/21 10:44

    〔即時新聞／綜合報導〕全世界最年長的君主、英國女王伊莉莎白二世，將在今日（21）慶祝95歲生日。不過，由於夫婿菲利浦親王剛逝世，因此不會舉辦公眾慶祝活動；此次生日也是女王73年來唯一沒有丈夫陪伴的生日。

    綜合媒體報導，女王與菲利浦親王在1947年共結連理，堅定不移的情感是英國王室永遠的佳話。與女王結縭逾70年，菲利浦親王在9日逝世，享耆壽99歲，英國王室於17日舉辦葬禮，在溫莎城堡肅穆的氣氛下送親王最後一程。

    目前女王和皇室成員尚在兩個禮拜的哀悼階段，因此生日慶典不會太過鋪張。據了解，往年女王生日，海德公園和倫敦塔都會鳴槍慶祝，但今年並不會有此儀式。另外，以傳統而言，王室都會為女王繪製新肖像慶祝，但今年並不會有此計畫。

    至於女王會怎麼過生日呢？消息指出，女王會在溫莎城堡與親近的家庭成員享用「安靜的午餐」。女王也會與7歲的喬治王子、5歲的夏綠蒂公主、2歲的路易斯王子視訊連線。

    消息來源透露，女王可能會駕車至浮若閣摩爾宮（Frogmore）遛兩隻小狗，這兩隻小狗是多吉犬福格斯（Fergus）和柯基犬牧基（Muick）。女王在菲利浦親王住院時得到這兩隻小狗，牠們一直是女王的慰藉，助她度過丈夫逝世之苦。

    此外，除4月是女王的個人生日，6月還會有女王的「官方生日」，通常以色彩大遊行慶祝，但由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的緣故，去年和今年遊行都取消。

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