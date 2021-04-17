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    菲利浦親王葬禮17日舉行 完整細節這裡看

    英國愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）、菲利普親王（Prince Philip）的葬禮將在17日下午3點（約台灣時間晚上10點）於溫莎城堡附近的聖喬治教堂舉行。（美聯社）

    英國愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）、菲利普親王（Prince Philip）的葬禮將在17日下午3點（約台灣時間晚上10點）於溫莎城堡附近的聖喬治教堂舉行。（美聯社）

    2021/04/17 12:40

    〔即時新聞／綜合報導〕英國愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）、菲利普親王（Prince Philipc）的葬禮將在17日下午3點（約台灣時間晚上10點）於溫莎城堡附近的聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行。

    綜合外媒報導，白金漢宮表示，為配合防疫，嘉賓得戴上口罩，並遵守防疫相關措施，女王則會獨自就坐。在服裝方面，參加者將穿著帶勳章的晨禮服，不會著軍裝。

    至於葬禮出席人員，白金漢宮指出，因受疫情影響，出席者數量將會減少，且為讓「盡可能多的家庭成員」出席，首相將不出席。

    這些出席者包括菲利普親王的兒子查爾斯王儲（Princes Charles）、安德魯王子（Princes Andrew）、愛德華王子（Princes Edward）、安妮公主（Princess Anne）以及孫子威廉王子（Princes William）和哈里王子（Princes Harry）。

    其他賓客包含康沃爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）和劍橋公爵夫人（Duchess of Cambridge），公爵的所有孫子和他們的配偶，女王的妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）的子女。

    此外，參與者還有巴登王子博恩哈德（Bernhard）、黑森家族首領、王子多納圖斯（Donatus）以及霍恩洛厄-蘭根堡（Hohenlohe-Langenburg）的菲利普王子（Prince Philipp）、緬甸的蒙巴頓伯爵夫人（The Countess Mountbatten of Burma）。

    葬禮的工作從早上11點開始，菲利浦親王的靈柩會從外部教堂移至溫莎城堡內廳，全程由女王的榴彈兵衛隊護送。下午2點15分，軍隊代表會移入方庭，象徵菲利浦親王的軍事背景；而不參與這場儀式的皇室成員會於2點20分乘車離開溫莎城堡內廳，前往聖喬治教堂。

    至下午2點40分，溫莎堡內廳的樂隊將停止奏樂，此時靈柩會被置放在由菲利浦親王協助設計的Land Rover靈車上，而參與儀式的皇室成員會步行於靈車後，一路護送靈車至聖喬治教堂；英國女王則乘坐賓利專車跟在隊伍後面。

    此護送隊伍計畫於下此2點45分接近聖喬治教堂，屆時皇家騎馬炮兵團會從東草地鳴炮一分鐘。預計下午2點53分靈車抵達教堂，皇家海軍陸戰隊會把親王的靈柩抬至教堂內，全場奏起國歌。

    下午3點，全國默哀一分鐘後，葬禮正式開始；教堂內由4位成員組成的唱詩班將唱起莊嚴樂曲，這些樂曲都是親王生前最愛的音樂。

    白金漢宮表示，由於疫情緣故，不建議英國民眾參加、舉行悼念活動。若民眾欲花錢為親王送上花圈，可考慮將錢捐給慈善團體，官方也設立網站讓民眾抒發對親王的思念。

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