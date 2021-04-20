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    王岐山出席博鰲開幕 自稱為習近平「報幕」不致詞

    博鰲論壇今天開幕，中國國家主席習近平視訊致詞前，親臨現場的國家副主席王岐山（見圖）在台上連忙強調，致詞的是習近平，自己只是為習「報幕」。（路透）

    博鰲論壇今天開幕，中國國家主席習近平視訊致詞前，親臨現場的國家副主席王岐山（見圖）在台上連忙強調，致詞的是習近平，自己只是為習「報幕」。（路透）

    2021/04/20 18:56

    〔中央社〕博鰲論壇今天開幕，中國國家主席習近平視訊致詞前，親臨現場的國家副主席王岐山在台上連忙強調，致詞的是習近平，自己只是為習「報幕」，到場「總要給我安排個角色」，引來笑聲及聯想。

    2020年博鰲論壇因疫情停辦。今年復辦後，中國官方19日宣布習近平將在開幕式發表視訊演講，引起關注。而王岐山則是親臨開幕式的中國最高層級官員，雖非中共政治局常委及委員，但排名僅位居7常委之後，因此也引起注意。

    綜合外媒報導，博鰲論壇上午在海南博鰲開幕，王岐山被安排在論壇理事長、前聯合國秘書長潘基文之後致詞。但他一開頭就趕緊強調，「我不是致詞，致詞的是我們國家元首習近平主席」，但是「我到場了大家總要給我安排個角色」，引來全場笑聲。

    王岐山接著說，就他的領會，「這個角色呢就是做一個臨時主持人」，「只是為我們的習近平主席的致詞做一個『報幕』」，這體現了「對我們主席的高度尊重」。緊接著，他在簡短問候後，便宣布播放習近平的視訊演講。

    自2017年10月中共19大後，從中共中紀委書記轉任中國國家副主席的王岐山，便明顯收斂鋒芒，逐漸淡出媒體視線，與19大前一度被熱議為「習王核心」相較頗有天壤之別，引起若干揣測。

    2020年以來，先是王岐山的好友、退休房地產商人任志強因言被捕遭判重刑；跟隨他多年的親信、前中共中央巡視組副部級巡視專員董宏隨後被查，今年4月12日更被開除黨籍，引發外界「習王關係生變」等聯想。

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