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    與中國學術交流是利是弊？ 外媒：美應正視問題並修正機制

    最新出爐的一份報告與多名專家均認為，美國應改善其開放體制，確保重要科技不致遭竊。（路透檔案照）

    最新出爐的一份報告與多名專家均認為，美國應改善其開放體制，確保重要科技不致遭竊。（路透檔案照）

    2021/04/17 13:53

    〔即時新聞／綜合報導〕中國多年來持續利用西方大學的開放環境輸出軟實力，近年已受到國際重視，有外媒統整新出爐的一份報告與多名專家說法，指美國應改善其開放體制，確保重要科技不致遭竊。

    根據《美國之音》報導，喬治梅森大學國家安全研究所（National Security Institute）本月公布一份新報告，指中國滲透西方校園的手段有以下數種，分別為「讓學生進入西方學校」、「為留學生支付學費」、「利用外國研究發展本國軍民融合科技」、「聘用外國頂級專家」、「利用學術外交打造軟實力」與「對中國學生意識形態加以監控」等多項。

    美國歐巴馬政府時期官拜副國務卿，《時代》雜誌前總編史坦格（Richard Stengel）表示，開放的環境是美國軟實力之一，是該國最重要的力量，而這也讓美國優於中國及其他任何國家。

    史坦格進一步指出，中國等外來勢力確實會利用美國的開放來增加自身利益，「但歸根究柢，我們（指美國）仍須依賴我們的開放，依賴我們的價值觀，否則美國將不再是美國」。

    美國前國防部高官，現為新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深研究員唐安竹（Drew Thompson）則強調，在美中激烈競爭的當前，美方必須做出改變。

    唐安竹認為，中國利用美國的開放性直接損害後者利益，所以美國過去引以為傲的開放性學術環境需要改進，以應對來自中國與俄羅斯的威脅，「需要建立一個能考慮國家安全意涵的模式」。

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