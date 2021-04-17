轟清宮劇「文化垃圾」 北京故宮院長：該下架就得下架

北京故宮院長王旭東（見圖）在「走讀中國─走入故宮」座談會提到，「清宮戲劇讓觀眾只看到古人的陰險狡詐」，並稱清宮劇為「文化垃圾」，建議「該下架就得下架」。（歐新社）

2021/04/17 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕清宮劇熱潮在近年來興起，也常以北京故宮博物院的宮廷建築作為拍攝場景。對此，中國北京故宮院長王旭東昨（16）日轟道，「清宮戲劇讓觀眾只看到古人的陰險狡詐」，還稱清宮劇是「文化垃圾」，建議「該下架就得下架」。

綜合外媒報導，「中華全國新聞工作者協會」的「走讀中國─走入故宮」新聞座談會昨天在北京舉辦，王旭東以「共同守望人類的故宮」為主題與會交流，他說，故宮從過去的皇家宮殿建築，轉變為現今的博物館，因此要不斷發掘其中的多元文化價值，將其具借鑑與教育意義的價值呈現出來。

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據報導，王旭東說，「比如有的民眾喜歡故宮的美，我們就每天分享故宮的美照；有的喜歡故宮的歷史，我們就要發掘出其中的歷史真實性；有的喜歡故宮文物，我們就要探究古代能工巧匠在創造文物背後的科學性。」他說，希望這些價值也能夠透過影劇、文學、動漫、遊戲，或文創產品展現出來。

王旭東說，在他看來，有些清宮戲劇並沒有呈現出人性的美，無法為觀眾帶來美的享受，也沒有從歷史中汲取教訓，「反而是杜撰人性中的惡，讓觀眾好像只看到古人的陰險狡詐。」他強調，「這些文化污染、文化垃圾，該下架就得下架。」

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