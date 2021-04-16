七寶爸打嬌生疫苗後中風 身體癱瘓又無法說話

43歲的馬拉加里施打嬌生疫苗後產生腦中風，目前身體半邊癱瘓、無法說話。（圖擷取自「@MSFreePress」推特）

2021/04/16 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國一位43歲男子近日接種嬌生疫苗後身體中風，目前身體有半邊癱瘓無法行動、也不能說話，經醫院檢查發現，因為嬌生疫苗致使身體產生血栓。據知，聯邦政府13日（當地時間）宣布暫停施打嬌生疫苗。

綜合外媒報導，居住於美國密西西比州（Mississippi），43歲的馬拉加里（Brad Malagarie）上週接種由嬌生公司（Johnson & Johnson）所生產武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後，隨即前往公司上班，短短不到3小時，馬拉加里的身體忽然不適，甚至昏倒在辦公桌前，同事趕緊將他當地醫院急救。

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醫生表示，馬拉加里因施打嬌生疫苗後產生腦部中風，於左側大腦的動脈中發現血栓現象；經過一週積極治療，目前馬拉加里情況屬於危險，但病情趨於穩定中，未來需復健1年左右。

馬拉加里的家人透露，「馬拉加里過去僅有高血壓症狀，身體很健康」；據知，馬拉加里有7個孩子，馬拉加里的家人難過地說「父親現在不能說話，看到我們時一直哭」。

據知，美國近期已有6例施打嬌生疫苗後產生血栓症狀，其中死亡1例，故美國食品藥物管理局（FDA）13日（當地時間）宣布暫停施打嬌生疫苗。

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馬拉加里是一名父親，育有7個孩子。（圖擷取自「@laurentedford89」推特）

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