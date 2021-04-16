為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    七寶爸打嬌生疫苗後中風 身體癱瘓又無法說話

    43歲的馬拉加里施打嬌生疫苗後產生腦中風，目前身體半邊癱瘓、無法說話。（圖擷取自「@MSFreePress」推特）

    43歲的馬拉加里施打嬌生疫苗後產生腦中風，目前身體半邊癱瘓、無法說話。（圖擷取自「@MSFreePress」推特）

    2021/04/16 12:19

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一位43歲男子近日接種嬌生疫苗後身體中風，目前身體有半邊癱瘓無法行動、也不能說話，經醫院檢查發現，因為嬌生疫苗致使身體產生血栓。據知，聯邦政府13日（當地時間）宣布暫停施打嬌生疫苗。

    綜合外媒報導，居住於美國密西西比州（Mississippi），43歲的馬拉加里（Brad Malagarie）上週接種由嬌生公司（Johnson & Johnson）所生產武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後，隨即前往公司上班，短短不到3小時，馬拉加里的身體忽然不適，甚至昏倒在辦公桌前，同事趕緊將他當地醫院急救。

    醫生表示，馬拉加里因施打嬌生疫苗後產生腦部中風，於左側大腦的動脈中發現血栓現象；經過一週積極治療，目前馬拉加里情況屬於危險，但病情趨於穩定中，未來需復健1年左右。

    馬拉加里的家人透露，「馬拉加里過去僅有高血壓症狀，身體很健康」；據知，馬拉加里有7個孩子，馬拉加里的家人難過地說「父親現在不能說話，看到我們時一直哭」。

    據知，美國近期已有6例施打嬌生疫苗後產生血栓症狀，其中死亡1例，故美國食品藥物管理局（FDA）13日（當地時間）宣布暫停施打嬌生疫苗。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    馬拉加里是一名父親，育有7個孩子。（圖擷取自「@laurentedford89」推特）

    馬拉加里是一名父親，育有7個孩子。（圖擷取自「@laurentedford89」推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》嬌生疫苗也疑釀血栓！美6例皆女性 FDA宣布暫停接種
    2021/04/13 23:22

    武漢肺炎》嬌生疫苗也疑釀血栓！美6例皆女性 FDA宣布暫停接種
    武漢肺炎》嬌生疫苗供應歐盟 6月底前至少5000萬劑
    2021/04/12 21:13

    武漢肺炎》嬌生疫苗供應歐盟 6月底前至少5000萬劑

    企業經營跨境電商　首選綜合電商平台

    嬌生疫苗也會引發血栓？歐洲藥管局：正調查兩者關連
    2021/04/11 06:17

    嬌生疫苗也會引發血栓？歐洲藥管局：正調查兩者關連
    美製藥公司混合其他疫苗成分 1500萬劑嬌生疫苗面臨銷毀
    2021/04/01 12:41

    美製藥公司混合其他疫苗成分 1500萬劑嬌生疫苗面臨銷毀
    國際今日熱門
    反送中救出8名受困示威者 香港父子流亡抵美尋政治庇護
    2021/04/15 14:22

    反送中救出8名受困示威者 香港父子流亡抵美尋政治庇護

    10月嬰半夜燒到39度！4醫院拒收 母崩潰急哭開直播求援
    2021/04/15 15:08

    10月嬰半夜燒到39度！4醫院拒收 母崩潰急哭開直播求援

    悚！油罐車撞上後「推撞」大巴 計程車慘遭「1秒奪命夾殺」
    2021/04/15 13:56

    悚！油罐車撞上後「推撞」大巴 計程車慘遭「1秒奪命夾殺」

    男子參加抗議活動遭警擊中「睾丸破碎」 一怒告上法庭
    2021/04/15 16:04

    男子參加抗議活動遭警擊中「睾丸破碎」 一怒告上法庭 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播