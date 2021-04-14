美氣候特使凱瑞訪中 盧比歐：拜登綠色能源計畫給北京送大禮

美國共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）12日警告說，拜登的綠色能源計畫是給中國送上的一份大禮。（法新社資料照）

2021/04/14 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國氣候變遷特使、前國務卿凱瑞（John Kerry）將在14至17日前往中國和南韓進行訪問，美國共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）12日警告說，拜登的綠色能源計畫是給中國送上的一份大禮。

盧比歐12日在《福斯新聞》 撰文表示，拜登氣候計畫的核心是呼籲將廣泛能源基礎設施轉換成「乾淨能源」，意味著購買數百萬的太陽能電板、電動汽車充電站和其它昂貴的綠色基礎設施，而這些都是中國主導生產的產業。

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他說，中國在再生能源產業中佔有主導地位，因為北京多年來一直通過大規模的政府補貼對這些產業進行投資，如果美國要在再生能源上花費數千億美元，就不應該把錢花在獎勵中國上，讓一個實行種族滅絕的政權獲利。

盧比歐表示，在過去幾年裡，中國主導多晶矽等太陽能電板的組成部分，導致現在全球一半的生產都在新疆進行，而當乾淨能源的生產沾染了強迫勞動者的鮮血時，乾淨能源也就不乾淨了。

盧比歐強調，美國的能源政策應該關注如何建立國內生產，在美國創造良好的就業機會，應該讓計畫確保2件事，第一是確保資金不會流向中國，第二是實施「買美國貨」要求，刺激美國國內在這些領域的大量投資。

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