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    南海船隻爭議 菲律賓外交部罕見召見中國大使

    南沙群島當中的牛軛礁附近3月出現數百艘中國船隻，近期雖然分散到其他島嶼附近，但仍有9艘停留，菲律賓外交部昨天罕見召見中國駐菲大使黃溪連，當面質問關於中國船隻在南海爭議島礁附近「非法停留」一事。（歐新社）

    南沙群島當中的牛軛礁附近3月出現數百艘中國船隻，近期雖然分散到其他島嶼附近，但仍有9艘停留，菲律賓外交部昨天罕見召見中國駐菲大使黃溪連，當面質問關於中國船隻在南海爭議島礁附近「非法停留」一事。（歐新社）

    2021/04/13 22:37

    〔中央社〕根據今天發布的聲明，菲律賓外交部昨天罕見召見中國駐菲大使黃溪連，當面質問關於中國船隻在南海爭議島礁附近「非法停留」一事。此舉意味兩國間的外交紛爭進一步加劇。

    法新社報導，南沙群島（Spratly Islands）當中的牛軛礁（Whitsun Reef）附近3月出現數百艘中國船隻，菲律賓聲稱這些是中國海上民兵船隻。中菲兩國都宣稱擁有南沙群島主權，馬尼拉一再要求北京撤船，但遭到拒絕，雙方緊張關係升溫。

    菲律賓外交部聲明表示，召見黃溪連目的為了表達菲方對於這項議題「極度不悅」，並重申要求所有中國船隻「立即離開」菲國海域。

    菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin）引述一政府機關的數據，在推特發文指出，牛軛礁附近仍有9艘中國船隻。許多中國船已分散到南沙群島其他地點。

    陸辛還寫道：「來吧，來吧，該走了。這裡或許是（中方宣稱的）傳統漁場，但傳統也不能凌駕法律。」

    菲律賓外交部表示，上回他們召見中國駐菲大使回溯至2019年6月，當時是因一艘中國船隻在南海禮樂灘（Reed Bank）造成一艘菲律賓漁船沉沒，並任由船員漂流海上。

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