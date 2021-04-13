禽傳人致死率近7成！中國瀋陽驚爆H5N6禽流感

中國遼寧省瀋陽市爆發H5N6禽流感疫情。示意圖。（歐新社）

2021/04/13 21:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕當武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情、非洲豬瘟仍然在中國持續之際，遼寧省瀋陽市爆發H5N6亞型高病原性禽流感疫情！H5N6傳染途徑為禽傳人，尚未有人傳人的案例發生，但中國自2014年傳出全球第一起人類感染死亡案例，迄今累計16例感染個案、11人死亡，致死率高達60至70％，死亡率比H7N9還高。

去年11月至今，中國有多個省市出現禽流感，多是H5N8亞型高病原性禽流感。據中國農業農村部官網4月12日消息，農業農村部新聞辦公室當日通報，遼寧省瀋陽市和平區長白街長白島森林公園發生野禽H5N6亞型高病原性禽流感疫情。通報未指明是何種野禽。

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通報中說，本次疫情共有野禽291隻，發病死亡11隻，另外280隻被撲殺。農業農村廳動物防疫處副處長趙愛華接受中新社記者採訪時表示，「H5N6禽流感可防可控，無需談禽色變」。

據了解，H5N6為A型流感病毒的亞型，不過，目前出現在人類身上的A流病毒亞型只有H1N1、H1N2、H2N2、H3N2、H5N1、H7N7。然而科學家警告，因病毒會不定時基因突變，衍生新品種，導致原來僅感染禽類的流感病毒，變得可以影響人類，必須嚴加提防。

1984至2013年間，H5N6亞型高病原性禽流感毒曾於德國、瑞典及美國加州、馬里蘭州、紐澤西州等地的禽類及環境樣本中檢出，期間未曾發現人類感染確定病例，不過2014年5月3日，中國四川省出現全球首例人類感染H5N6禽流感致死病例，迄今，中國累計16例個案、11人死亡，致死率高達60至70％，遠高於H7N9約30至40％的致死率。

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