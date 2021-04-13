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    淫魔下場淒涼！溫斯坦稱「幾乎全盲」 求法院別引渡加州

    好萊塢前製片人哈維溫斯坦的律師稱他已「幾乎失明」，要求法院暫時別把他引渡到加州。（資料照，路透）

    好萊塢前製片人哈維溫斯坦的律師稱他已「幾乎失明」，要求法院暫時別把他引渡到加州。（資料照，路透）

    2021/04/13 21:47

    〔即時新聞／綜合報導〕前好萊塢製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）犯下多起性侵事件，去年被定罪後關在紐約州的監獄裡，而他在加州還涉嫌多案，將跨州引渡到加州進行審理，他的律師近日稱溫斯坦雙眼「幾近失明」、牙齒還掉了4顆，希望暫緩引渡，讓他進行治療。

    綜合外媒報導，溫斯坦因性侵等案被判23年徒刑，但他在加州還有其他案件待起訴，將被引渡到加州受審，他的律師近日稱，法律上來說，溫斯坦已「幾乎全盲」，在獄中還掉了4顆牙齒。律師告訴法官，希望考量他的身體狀況，暫時別讓他引渡到加州。

    律師強調，此舉不是要逃避加州法律訴訟，而是溫斯坦的牙齒和眼睛都需要手術治療。法官則允許溫斯坦的律師提出文件，挑戰引渡決定，法院將在30日作出裁決。

    溫斯坦在洛杉磯高等法院面臨11項重罪指控，涉及強姦、強制口交及毆打，據稱這些案件發生在2004年至2013年，若罪名屬實，他面臨最高140年的監禁。

    溫斯坦一再強調自己無罪，律師也強調他受到未經證實的指控，在5日提交的文件，律師表示:「絕大多數指控都描述了所謂的不當行為，但非犯罪行為。」

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