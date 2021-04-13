日本稀釋核廢水排入海 美國支持：符合國際核安全標準

日本政府13日上午召開內閣會議，正式敲定福島核一廠核廢水稀釋排放入海的方針。（美聯社資料照）

2021/04/13 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府13日上午召開內閣會議，正式敲定福島核一廠核廢水稀釋排放入海的方針。美國國務院表示支持日本這項決定，指日本採取符合國際公認的核安全標準排放核廢水。

2011年發生311東日本大地震導致福島核災，福島核一廠的核廢水問題一直懸而未決，預估核廢水的儲罐最快明年夏天將達到容量極限。日本政府13日上午召開內閣會議，正式敲定福島核一廠核廢水稀釋排放入海的方針，放流計畫最快2022年開始，預計將耗時30年。

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美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）聲明指出，日本政府與國際原子能機構密切合作，採取相關措施處理2011年3月的福島核電廠事故，包括輻射監測、修復、廢物管理和退役。日本政府宣布以「多核素除去裝置」（ALPS）處理核廢水的決定，該政策決定將處理後的核廢水排入海中。

國務院表示，美國了解日本政府已審查目前在福島核一廠儲存的核廢水的幾種選擇，在這種獨特和充滿挑戰的局勢下，日本權衡各種選擇和影響，決定對核廢水處理公開透明，並採取國際公認的核安全標準。

普萊斯補充說，美國期待日本持續監督核廢水排入海的決策有效性。

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