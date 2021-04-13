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    中國「斂財測速照相機」？62萬人次中箭 罰款逾5億

    民眾分享罰單上他被拍下的照片。（擷取自微博）

    民眾分享罰單上他被拍下的照片。（擷取自微博）

    2021/04/13 00:09

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近日有超速被開罰民眾發現，廣東佛山廣台高速公路一處分岔道竟開出了超過62萬張罰單，以一張罰單200元人民幣計算，總價超過1.2億元（逾台幣5億元）；民眾質疑，道路標示不明顯，陷人於罪，更戲謔稱呼該測速照相機為「印鈔機」。

    綜合中媒報導，事發地點為佛山廣台高速43公里處Y字形岔道，有挨罰民眾繳罰款時發現同一地點竟已有62萬人受罰，將此情形PO上網後引發爭議，不少同樣受罰的民眾指稱該處標線不明，除非能「預判」，否則根本來不及反應。當網友得知該處開出的罰單數量時，更直呼測速照相機根本就是「印鈔機」。

    對此，佛山市交通局人員原本說，該標線經過檢驗合格，司機在叉路處變換車道有足夠時間反應。隨著網路質疑聲量漸增，相關人員改口表示，將對該路段開出大量罰單一事進行調查。

    有駕駛10日發布無人機拍下的影片，可見短短3分鐘就有27輛車在該處「違規」，連《央視》、《澎湃新聞》等媒體都稱，如此密集的違規事件，若都歸咎於司機素養，似乎有點不合邏輯。

    《央視》報導，原本揭露此事的民眾在繳罰款時發現平台訊息顯示「有624149人在此處違規」，但經媒體報導後，該數據已經消失不見，記者向佛山交警部門詢問也未得回覆。

    只要壓到線就屬違規。根據民眾10日發布無人機拍下的影片，可見短短3分鐘就有27輛車在該處「違規」。（擷取自微博）

    只要壓到線就屬違規。根據民眾10日發布無人機拍下的影片，可見短短3分鐘就有27輛車在該處「違規」。（擷取自微博）

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