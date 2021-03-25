中國網民拍下政府機關餐廳「超俗」價 「洩漏國家秘密」被逮

一段影片近日在中國社群媒體瘋傳，為網民拍下中國上海市黃浦區政府機關餐廳的菜色價格。（擷取自微博）

2021/03/25 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕一段影片近日在中國社群媒體瘋傳，為網民拍下中國上海市黃浦區政府機關餐廳的菜色價格，根據影片顯示，該餐廳宮保雞丁一份3元人民幣、雙菇肉片一份2元人民幣等價格，明顯比一般餐廳便宜許多，而影片爆紅後，傳出拍攝影片者已經因「洩漏國家秘密」被逮捕。

根據《自由亞洲電台》報導，一位上海網民18日因為施打疫苗進入黃浦區政府機關餐廳，當時餐廳沒有關閉牆面上價目表跑馬燈，被他順手拍下PO網。從影片可見，皮蛋瘦肉粥一碗只賣1元（約新台幣4.4元），宮保雞丁和辣肉米一份各僅要3元（約新台幣13元）、鹹菜肉糜和蔥油黑木耳一份1.5元（約新台幣6.5元）、雙菇肉片一份僅2元（約新台幣8.7元）。

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影片傳出後，雖有網民批評公務人員除了免交社會保險費，連吃飯都能享受低廉的價格；不過，也有許多網民認為此事小題大作，一般學校甚至公司的餐廳，價格通常都會比較便宜，沒必要大驚小怪。

不過根據報導，傳出該影片拍攝者已經被以「洩露國家秘密」為由逮捕，北京一名異議人士受訪指出，不知道被抓的網民姓名，也不知被拘留幾天，現在應該是治安拘留，但若查出其他問題，可能就會用尋釁滋事罪等其他罪名起訴。

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