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    軍情動態》拖式飛彈更新有望？重型近接飛彈系統有望接棒

    美陸軍機動需求處科長安德魯斯指出，未來考慮以重型近接飛彈系統取代現行服役逾50年的BGM-71拖式反戰車飛彈。（歐新社）

    美陸軍機動需求處科長安德魯斯指出，未來考慮以重型近接飛彈系統取代現行服役逾50年的BGM-71拖式反戰車飛彈。（歐新社）

    2021/04/11 12:31

    〔即時新聞／綜合報導〕服役滿半世紀後終於要更新了？美國陸軍終於考慮以「重型近接飛彈系統（Close Combat Missile System-Heavy, CCMS-H）」來取代現行的BGM-71拖式反戰車飛彈，更新後的系統射程可達原本的2倍，並成為未來輕裝甲部隊的反裝甲主力。

    根據《Military.com》報導，美國陸軍「機動需求處」（Maneuver Requirements Division）的科長安德魯斯（Mark Andrews）指出，陸軍考慮以重型近接飛彈系統取代現行服役近50年的BGM-71拖式反戰車飛彈，希望新的系統能再10公里外就能摧毀敵方「最先進戰車」，射程也將可望提升2倍。

    報導指出，重型近接飛彈系統若正式服役，射程將會超越現行多數拖式反戰車飛彈3.75公里，也將達BGM-71拖式飛彈4.5公里的2倍以上，最短貼敵距離則有望維持與傳統拖式反戰車飛彈一樣的40公尺，並希望能在2028~2032年部署完成。

    報導提到，新系統除了飛行速度大幅提升2倍以上，且同時能在行進間射擊、射後不理（Fire-and-forget）和遠端遙控的能力，讓前線能在面敵時能在後方隱藏，且能攻擊躲避在遮蔽物後的目標，未來將會和下一代戰鬥車（NGCV）及各種現役戰車連線，讓戰車負責瞄準，重型近接飛彈系統負責射擊的目標實現。

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