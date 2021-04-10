扯！福島核一貨櫃流出高輻射物體 東電：有4千櫃不知裝什麼

福島第一核電廠貯存核廢棄物和瓦礫等的貨櫃被發現流出輻射量較大的凝膠狀物體。東京電力公司卻說，目前約有4000個貨櫃無法掌握裡面裝什麼。（美聯社）

2021/04/10 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕福島第一核電廠內貯存當年核災廢棄物和瓦礫等的貨櫃地區，今年3月發現有輻射量較大的凝膠狀物體，初判是從被腐蝕的貨櫃流出。東京電力公司說，目前約有4000個貨櫃，無法掌握箱內的物品是什麼。

據共同社報導，東電表示，今後將制定檢查計劃並展開調查。不過負責人說：「有些貨櫃需要花一些時間，了解內部存放的物品是什麼，但有些貨櫃則難以確認。」而民眾對東京電力公司如此草率的管理，批評日漸高漲。

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據了解，東電說，該區的貨櫃約有8.5萬個，約4.7萬個具體裝有可燃瓦礫類，約3.1萬個裝有使用過的防護服等物品，約7000個裝有不可燃瓦礫類。然而，其中約4000個裝有不可燃瓦礫類的貨櫃，無法掌握時期和內裝物品。

據報導，東電在2017年12月以後，就利用資料庫管理貨櫃資訊，而有問題的4000個貨櫃是在2012年4月到2017年11月期間，也就是資料庫管理之前裝箱，當時有記錄內裝物品的檔案，但沒有寫上貨櫃編號。而「福島第一核電廠事故」發生後，從2011年3月到2012年3月期間，當時並沒有貨櫃內裝物的記錄。

據報導，這些貨櫃按照內裝物的輻射量等來分區放置，而4000個有問題的貨櫃中，約有350個貨櫃每小時輻射量為1到30毫西弗（mSv）；約有3000個貨櫃輻射量為0.1至1毫西弗（mSv）。東電負責人說，都有定期巡邏，洩漏的可能性很低。

除了上述的貨櫃，保管區域外還發現了4個設置緣由不明的貨櫃。這4個貨櫃表面輻射量為每小時1.5毫西弗（mSv），貨櫃下方有腐蝕痕跡，據了解，這可能是在事故發生前的廢棄物，而東電將調查是否還存在其他類似貨櫃。

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