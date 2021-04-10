扯！福島核一貨櫃流出高輻射物體 東電：有4千櫃不知裝什麼
〔即時新聞／綜合報導〕福島第一核電廠內貯存當年核災廢棄物和瓦礫等的貨櫃地區，今年3月發現有輻射量較大的凝膠狀物體，初判是從被腐蝕的貨櫃流出。東京電力公司說，目前約有4000個貨櫃，無法掌握箱內的物品是什麼。
據共同社報導，東電表示，今後將制定檢查計劃並展開調查。不過負責人說：「有些貨櫃需要花一些時間，了解內部存放的物品是什麼，但有些貨櫃則難以確認。」而民眾對東京電力公司如此草率的管理，批評日漸高漲。
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據了解，東電說，該區的貨櫃約有8.5萬個，約4.7萬個具體裝有可燃瓦礫類，約3.1萬個裝有使用過的防護服等物品，約7000個裝有不可燃瓦礫類。然而，其中約4000個裝有不可燃瓦礫類的貨櫃，無法掌握時期和內裝物品。
據報導，東電在2017年12月以後，就利用資料庫管理貨櫃資訊，而有問題的4000個貨櫃是在2012年4月到2017年11月期間，也就是資料庫管理之前裝箱，當時有記錄內裝物品的檔案，但沒有寫上貨櫃編號。而「福島第一核電廠事故」發生後，從2011年3月到2012年3月期間，當時並沒有貨櫃內裝物的記錄。
據報導，這些貨櫃按照內裝物的輻射量等來分區放置，而4000個有問題的貨櫃中，約有350個貨櫃每小時輻射量為1到30毫西弗（mSv）；約有3000個貨櫃輻射量為0.1至1毫西弗（mSv）。東電負責人說，都有定期巡邏，洩漏的可能性很低。
除了上述的貨櫃，保管區域外還發現了4個設置緣由不明的貨櫃。這4個貨櫃表面輻射量為每小時1.5毫西弗（mSv），貨櫃下方有腐蝕痕跡，據了解，這可能是在事故發生前的廢棄物，而東電將調查是否還存在其他類似貨櫃。