涉洗錢、偽造文書 葡萄牙前總理蘇格拉底將出庭受審

葡萄牙前總理蘇格拉底（Jose Socrates）涉及3起洗錢案和偽造文書罪嫌，將出庭受審。（法新社）

2021/04/10 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙前總理蘇格拉底（Jose Socrates），6年多前曾因涉嫌貪汙被捕，不過葡萄牙刑事法院法官羅沙（Ivo Rosa）於當地時間9日裁定，蘇格拉底涉及的是3起洗錢案和偽造文書罪嫌，接下來將因此出庭受審，至於貪腐一事則由於罪證不足已被駁回。

據《路透》報導，秉持社會主義的蘇格拉底，於2005年至2011年擔任葡萄牙總理，但最終在2014年11月於里斯本機場被捕。檢方代號為「侯爵行動」的突襲行動，是葡國有史以來規模最大的貪腐調查，而且是葡萄牙首次有總理遭到逮捕。

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蘇格拉底當年落網後，先是在監獄裡關了好幾個月，之後才被放出來軟禁，檢方在接下來的3年時間裡搜集他從2006年至2015年間犯下的31項罪行，其中包括稅收詐欺和金融犯罪等等。

眾所皆知，葡萄牙司法系統處理案件相當緩慢，蘇格拉底一案直到9日才初次開庭，法官羅沙當場駁回針對蘇格拉底的貪腐指控，因為證據前後不一致且相當不足，某些時效性法規更是已經失效，羅沙批評檢方在這方面的論點有點偏向推測和幻想。

羅沙同時還駁回了蘇格拉底的稅務詐欺指控，之後將審理前總理涉及的3項共170萬歐元（約新台幣5757萬元）洗錢指控，以及蘇格拉底在巴黎購買和租用公寓有關的偽造文書罪嫌。

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