中國黨校法學院爆考試作弊 22考生用手機洩題

中國人民大學是中共知名黨校，官方卻查出1起集體違紀事件，法律碩士研究生複試中，竟有22名考生使用手機洩露答題內容。（法新社檔案照）

2021/04/10 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民大學是中共知名黨校，官方卻查出1起集體違紀事件，法律碩士研究生複試中，竟有22名考生使用手機洩露題卷上的內容，校方目前決定將他們的考科成績以零分計算。

中國人民大學法學院官網顯示，今年3月28日至29日舉辦法律碩士專業學位研究生複試，31日下午接獲郵件檢舉，稱有部分考生在考試時拿出手機，將複試內容傳入微信群組，經過調查後發現，總共有22名考生確實有透露複試內容等事實，這樣的舉動顯然已經違反規定。

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院方指出，相關考場規定明確指出，「考生在複試期間不得錄影、錄音、錄像，考後不得向他人透漏招生考試內容，不得將試卷、答卷和考試內容以任何方式轉發親屬或他人。」且每位考生均有簽署承諾書，「保證複試過程不錄音、錄像，不保存和傳播複試有關內容。」作為懲處，22名考生成績全為零分。

事件曝光後在中國社會引起軒然大波，許多人紛紛留言痛批，「沒有規則意識，不考慮後果，如何入門做法律人」、「現在的法律人只為了錢而已，沒有底線的法律人太多了」、「學法的帶頭破壞規則」、「沒記入誠信檔案三年不能參加考試就算燒好香了」、「學法律不懂規則」。

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