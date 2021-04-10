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    北韓推遠距教學零進展 金正恩暴怒「處決」怠惰官員

    韓媒報導，北韓領導人金正恩上月下令處決一名50多歲的朴姓教育官員，理由是他對黨高層交辦政策「擺爛」，甚至還「詆毀黨中央政策」，讓金正恩一怒下令處決他。（法新社）

    韓媒報導，北韓領導人金正恩上月下令處決一名50多歲的朴姓教育官員，理由是他對黨高層交辦政策「擺爛」，甚至還「詆毀黨中央政策」，讓金正恩一怒下令處決他。（法新社）

    2021/04/10 17:35

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓在金氏家族的高壓專制之下，公開處決情事時常發生。有韓媒報導，北韓領導人金正恩上月下令處決一名50多歲的朴姓教育官員，理由是他對黨高層交辦政策「擺爛」，甚至還「詆毀黨中央政策」，讓金正恩一怒下令處決他。

    根據南韓《Daily NK》報導，北韓去年為因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情推動《遠距教育法》，並於去年6月成立高等教育省下轄「特別執行委員會」，由50多歲的朴姓部長擔任委員長，還找了20多名大學教授擔任委員，但有北韓消息人士透露，《遠距教育法》特別執行委員會至今未實現任何成果，會議中甚至經常出現「詆毀黨中央政策」的情形。

    報導指出，自該委員會成立以來，每週僅舉行1次形式上的視訊會議，起初曾向上級報告缺少遠距教學所需設備，但高層卻不斷「無視」，僅淡淡回應「黨中央那邊還沒有動靜，先等等吧」，讓擔任委員長的朴姓部長相當不滿，常在開會等公開場合抱怨此事，批評黨高層的政策錯誤，應該「多培訓教師、講師，把他們送到教育環境落後的地區才對」。

    報導稱，朴姓部長提報問題遭上級「無視」後就開始「擺爛」，往後的會議就開始做做樣子，並讓大家聚在一起對工作內容發牢騷；對此，有熟識朴姓部長的北韓官員透露，委員會內部曾有人提醒，若被黨中央發現交辦進度停滯就慘了，但朴某卻認不以為然，直言黨高層應該提供足夠資源以利推動法案，未料最後事情東窗事發惹怒金正恩。

    報導提到，金正恩下令該委員會於4月份接受為期1個月的黨級檢討，並要求重組該非常任委員會；據悉，擔任委員長的朴姓部長已於3月中遭金正恩處決，其餘20多名委員正在接受思想檢查。

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