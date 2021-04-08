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    新加坡副總理王瑞杰 請辭第4代接班人

    新加坡副總理兼經濟政策統籌部長及財政部長王瑞杰（見圖）今日宣布，請辭第四代領導團隊領袖。（彭博）

    新加坡副總理兼經濟政策統籌部長及財政部長王瑞杰（見圖）今日宣布，請辭第四代領導團隊領袖。（彭博）

    2021/04/08 20:43

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡副總理兼經濟政策統籌部長及財政部長王瑞杰今（8）日宣布，請辭第四代領導團隊領袖，並將在2週後的內閣改組時，卸下財政部長一職。

    綜合外媒報導，星國總理李顯龍今日率領王瑞傑、貿工部長陳振聲、教育部長黃循財、交通部長王乙康以及國家發展部長李智陞的多位第四代團隊成員等閣員，在總統府召開記者會，宣布王瑞杰將不再擔任第四代領導團隊領袖。

    王瑞傑在給李顯龍的信中說，他今年已60歲，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情會持續一段時間，危機過去時他已60多歲，考慮到3位前總理接棒的時間，「如果我在60多歲成為下任總理，我的跑道就太短了。」

    王瑞杰在信中也提到他曾在2016年中風，「雖然我現在身體健康，但讓更年輕的內閣成員來應對未來的巨大挑戰，將更符合國家利益」，希望讓更年輕、跑道更長的領袖接任他的位置。

    李顯龍對王瑞傑的決定表示理解和尊重，並希望第四代領導團隊能在下屆大選前就領導人選達成共識。今有媒體提問他會否繼續留任至少5年，李顯龍回答「希望不會」，自己會「多待一會兒」，一旦繼任者做好準備，他就會交出領導國家的棒子。

    在疫情爆發前，目前69歲的李顯龍曾多次表示星國不應有位70歲的總理，他會在大選後不久交棒。他原本準備明年內交棒，但在去年大選後的記者會上，他指出交棒的時間點取決於疫情危機的形勢。

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