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    反對黨席次增加 新加坡續一黨獨大

    新加坡副總理兼財政部長王瑞杰選前在東海岸集選區發傳單造勢。（歐新社）

    新加坡副總理兼財政部長王瑞杰選前在東海岸集選區發傳單造勢。（歐新社）

    2020-07-12 05:30:00

    人民行動黨拿下83席

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕新加坡第十三屆國會大選在武漢肺炎陰霾中落幕，現任總理李顯龍率領的人民行動黨（PAP）囊括八十三席，但得票率比上一次慘跌近九個百分點，且被視為李顯龍接班人的副總理王瑞杰選區險勝，表現差強人意，也讓接班計畫出現變數。至於最大反對黨工人黨（WP）則寫下新紀錄，斬獲歷來最多的十個議席。

    在星國十日大選中，十一個朝野政黨共派出一九一人，加上一名獨立參選人，角逐九十三個議席，包括十四個單選區、六個四人集選區和十一個五人集選區。由於防疫措施嚴密，投票首度延後兩小時至晚間十時才結束，且因投票為國民義務，整體投票率達九十六％。

    工人黨奪10席 史上最多

    根據開票結果，PAP奪得八十三席，國會議席佔比八成九，首度低於九成三；且總得票率僅六十一．二四％，比二○一五年減少近九個百分點，僅高於二○一一年的六十．一％。其中，李顯龍團隊在宏茂橋集選區以近七十二％得票輕鬆勝出，但從深耕多年的淡濱尼集選區轉戰東海岸集選區、有意在這個PAP上次得票率最低的選區樹立威望的副總理兼財政部長王瑞杰團隊，最後僅以五十三％得票險勝。

    反觀WP穩中求進，在選區的得票率達歷來最高的五十．四九％，不僅秘書長畢丹星（Pritam Singh）團隊成功保住阿裕尼集選區，並固守後港單選區，更首度拿下第二個集選區，在盛港集選區以四個百分點差距擊退PAP，合計取得十個議席，比上次增加四席。至於由PAP前成員陳清木領軍、總理胞弟李顯揚輔選的新加坡前進黨（PSP），在投入選區平均支持度也達四成，尤其在西海岸集選區得票率達四十八％，逼近PAP的五十一％。

    由於星國「非選區議員制」規定，國會反對黨須至少十二席，在WP掌握十席的情況下，另兩席將由得票率前二高的落選反對黨候選人補上，即PSP西海岸集選區團隊的其中兩人。

    李顯龍坦承成績不盡理想，除了反映人民對疫情的不安，以及盼望國會出現多元聲音。值得注意的是，李顯龍曾表明將在二○二二年、七十歲前退休，外界看好王瑞杰將成為「第四代領導人」，但本次大選後可能增添變數。李顯龍上月底暗示此役未必是最後一次參選。

    凸顯選民希望國會多元化

    馬來西亞諾丁漢大學名譽研究學者魏爾希指出，PAP誤判疫情會助長選情，選舉結果實屬失敗。馬國南方大學通識教育中心主任潘永強也指出，星國政府的防疫在亞洲四小龍中表現最失常，包括移工大規模感染，卻想「趁人之危」提前大選，才遭逢建國以來最大挫敗。

    新加坡總理兼人民行動黨秘書長李顯龍對選民發表選後談話後，偕妻子何晶（圖右）離開黨部。（法新社）

    新加坡總理兼人民行動黨秘書長李顯龍對選民發表選後談話後，偕妻子何晶（圖右）離開黨部。（法新社）

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