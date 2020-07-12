民心思變 第四代接班路恐生變

工人黨在本次大選表現突出，支持者在街上搖旗慶祝。（歐新社）

2020-07-12 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在新加坡掌權超過一甲子的「人民行動黨」（PAP），盼在本次國會大選中取得人民強力授權，以帶領國家應對武漢肺炎和開國以來最慘烈的經濟衰退，卻寫下歷來最難看成績之一。以下是此次大選五個重要觀察點。

一：危機牌失效

專家原先認為，PAP此次大選應可「安全降落」，因為選民在疫情衝擊下應會傾向有經驗的政黨，尤其政府撥款逾二．一兆台幣來振興經濟，更讓反對派憂心自己會全軍覆沒。事實上，星國二○○一年經濟衰退下舉行大選時，PAP的得票率即高達七十五％，然而，PAP此次幾乎在所有選區的得票率都下滑，蔡厝港集選區更暴跌十七％。

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二：接班路生變

PAP在選前緊急調派該黨「第四代領導人」的核心人物、現任副總理兼財政部長王瑞杰，出戰選情嚴峻的東海岸集選區，期盼他以「儲備總理」身分摧毀工人黨拿下本區的野心，結果在對手團隊看似不強的情況下，也僅拿下五十三％得票，比上次六十％遜色，甚至比二○一一年的五十四％還慘。但話說回來，要是沒有王瑞杰，本區可能早被工人黨插旗。

三：老將續稱霸

儘管PAP在各區走下坡，但黨內多個「老將」團隊仍在集選區輕鬆勝出。問題是，PAP是否能找到後起之秀？目前看來，僅教育部長王乙康首度在三巴旺集選區披掛上陣就獲得六十七％支持，最被看好。

四：工人黨出頭

在反對黨方面，工人黨堪稱最大贏家，不僅固守阿裕尼集選區和後港單選區，更收編盛港集選區。進一步來看，即使該黨在馬林百列集選區派出的候選人都是新面孔，也照樣拿下四十三％選票。

五：在野需整合

除工人黨外，新加坡前進黨、新加坡民主黨等也有亮眼表現。新加坡前進黨在各區派出不少新人應戰，且成果不俗；創黨元老陳清木率隊出征西海岸集選區，與PAP兩名現任部長的團隊對決，也僅以些微差距落敗。不過，部分小黨成績不佳，意味未來若要擴大反對勢力，可能必須降低反對黨數量。

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