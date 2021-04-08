「她」剪去長髮褲裝亮相參加徵兵抽籤 脫掉上衣排隊超吸睛

彭卡尼達剪去烏黑漂亮的長髮，以俐落短髮造型現身抽籤現場，和其他在場等待抽籤者一樣脫掉上衣排隊。（翻攝Phinchanida Chumphalai臉書）

2021/04/08 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕泰國網友彭卡尼達（Phinchanida Chumphalai，音譯）本來是男兒身，在日前選擇透過變性手術成為一名女性，長相清秀的她在臉書上擁有數千名追蹤者；5日，彭卡尼達分享心情，表示自己其實很好奇徵兵抽籤是什麼感覺，因此她把一頭秀麗長髮剪短，參加抽籤，經驗引起網友關注。

綜合媒體報導，泰國每年4月會舉辦徵兵抽籤，年滿21歲的男性將參加抽籤，決定是否需要服兵役，籤分紅籤及黑籤，紅籤代表要當兵，黑籤則免役，如果具變性人身分，通常免役。彭卡尼達現雖為女兒身，她還是對抽籤感到相當好奇，也想體驗一次徵兵抽籤的感覺。

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彭卡尼達決定冒險嘗試，她剪去烏黑漂亮的長髮，以俐落短髮造型現身抽籤現場，和其他在場等待抽籤者一樣脫掉上衣排隊；最後，彭卡尼達抽到黑籤，代表不用當兵，她也笑稱幸好是黑籤，不然未來還真不知該如何面對軍旅生活。

這段冒險引發泰國網友關注，有不少人留言給予鼓勵，稱讚她無論是男性或女性樣貌都很好看，並讚美她的勇氣；對此，彭卡尼達補充，自己未來還是會以女性身分生活，也對大眾的關心與鼓勵表達感謝。

泰國網友彭卡尼達本來是一名男性，日前透過變性手術成為一名女性，長相清秀甜美的她在臉書上有超過2千名追蹤者。（翻攝Phinchanida Chumphalai臉書）

彭卡尼達5日公布自己跑去參加徵兵抽籤的經歷，短髮褲裝打扮亮相的她仍舊外貌出眾。（翻攝Phinchanida Chumphalai臉書）

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