為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    失而復得的喜悅！美國男子尋回遺失40年的畢業戒指

    美國一名男子在失去畢業戒指40年後又重新尋回。圖僅為示意，非故事內戒指。（路透）

    美國一名男子在失去畢業戒指40年後又重新尋回。圖僅為示意，非故事內戒指。（路透）

    2021/04/07 15:08

    〔即時新聞／綜合報導〕失而復得的喜悅是無與倫比的甜美！肯塔基州的男子在弄丟畢業戒指40年後又再度尋回記憶中的美好寶物，而這些都要感謝有蒐集癖的另一名男子和他的女兒。

    綜合外電報導，美國布利特高中（Bullitt Central High School）表示，他們最近接到一通電話，一名女性說她手邊有該校1971年的畢業戒指，想請學校協助找回戒指的主人。

    這名女性說，他爸爸找到了這枚戒指，爸爸平常有用金屬偵測器探測、蒐集物品的嗜好，而爸爸在1996年辭世。

    布利特高中的體育主任說，「過去數年來，男子靠著探測器找到許多東西，有些極富價值，有些沒有。」他又說，「其中有價值的蒐集品可用來換錢，但這些年來男子卻特別保留了某些物品。」

    男子的女兒將爸爸收藏的畢業戒指寄回布利特高中，而學校在戒指内圍找到了「CDM」的縮寫。學校根據此縮寫發現這枚戒指屬於柯提斯穆林（Curtis Mullins），他為學校第一屆的畢業生，而當年為1971年。

    穆林的姪子恰巧是布利特高中的員工，他幫助學校辦了一個小典禮，並請穆林來參加。典禮進行時，學校將戒指交給穆林並說明事情經過，讓穆林感到驚訝又開心。

    穆林表示，「我從1980年就再也沒看過我的畢業戒指了，不確定它發生什麼事，可能是搬家過程中不小心弄丟了。人生中很難有第二次機會能再找到失去多年的紀念品，我簡直是被逗樂了！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》控美英擬在歐洲部署飛彈 俄：會以武力回應
    2021/04/07 14:06

    軍情動態》控美英擬在歐洲部署飛彈 俄：會以武力回應
    美政府徵求舒適有效口罩設計 獎金50萬美元
    2021/04/05 17:16

    美政府徵求舒適有效口罩設計 獎金50萬美元

    I.G投資人首推這檔基金
    乾旱奇「機」！日月潭水位大降 哀鳳沉沒1年失而復得
    2021/04/04 14:10

    乾旱奇「機」！日月潭水位大降 哀鳳沉沒1年失而復得
    老婦藏價值56萬的戒指 結果「藏寶處」被人用60元買走
    2018/10/29 21:48

    老婦藏價值56萬的戒指 結果「藏寶處」被人用60元買走

    為善欲人知 第16屆愛心獎報名開跑！
    轉學生守約 返校和同窗一起畢業
    2015/06/23 08:00

    轉學生守約 返校和同窗一起畢業
    國際今日熱門
    新疆棉風波首露面 新疆黨委書記稱「人權成功」「回擊國際謊言」
    2021/04/06 16:12

    新疆棉風波首露面 新疆黨委書記稱「人權成功」「回擊國際謊言」

    中國祭動漫「先審後播」致B站更新慢 網怨︰倒退回20年前
    2021/04/06 17:40

    中國祭動漫「先審後播」致B站更新慢 網怨︰倒退回20年前

    烏克蘭政府軍2官兵喪命 與親俄份子緊張局勢加劇
    2021/04/06 16:40

    烏克蘭政府軍2官兵喪命 與親俄份子緊張局勢加劇

    驚險畫面曝！卡車起火他卻加速狂飆 英勇舉動讓網友點讚
    2021/04/06 17:27

    驚險畫面曝！卡車起火他卻加速狂飆 英勇舉動讓網友點讚

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播