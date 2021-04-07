失而復得的喜悅！美國男子尋回遺失40年的畢業戒指

美國一名男子在失去畢業戒指40年後又重新尋回。圖僅為示意，非故事內戒指。（路透）

2021/04/07 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕失而復得的喜悅是無與倫比的甜美！肯塔基州的男子在弄丟畢業戒指40年後又再度尋回記憶中的美好寶物，而這些都要感謝有蒐集癖的另一名男子和他的女兒。

綜合外電報導，美國布利特高中（Bullitt Central High School）表示，他們最近接到一通電話，一名女性說她手邊有該校1971年的畢業戒指，想請學校協助找回戒指的主人。

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這名女性說，他爸爸找到了這枚戒指，爸爸平常有用金屬偵測器探測、蒐集物品的嗜好，而爸爸在1996年辭世。

布利特高中的體育主任說，「過去數年來，男子靠著探測器找到許多東西，有些極富價值，有些沒有。」他又說，「其中有價值的蒐集品可用來換錢，但這些年來男子卻特別保留了某些物品。」

男子的女兒將爸爸收藏的畢業戒指寄回布利特高中，而學校在戒指内圍找到了「CDM」的縮寫。學校根據此縮寫發現這枚戒指屬於柯提斯穆林（Curtis Mullins），他為學校第一屆的畢業生，而當年為1971年。

穆林的姪子恰巧是布利特高中的員工，他幫助學校辦了一個小典禮，並請穆林來參加。典禮進行時，學校將戒指交給穆林並說明事情經過，讓穆林感到驚訝又開心。

穆林表示，「我從1980年就再也沒看過我的畢業戒指了，不確定它發生什麼事，可能是搬家過程中不小心弄丟了。人生中很難有第二次機會能再找到失去多年的紀念品，我簡直是被逗樂了！」

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