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    23億公升！ 美佛州恐怖放射廢水洩漏 當局進入緊急狀態立即疏散

    美國佛州23億公升廢水池正逐漸洩漏，水中含有天然存在的放射性物質鐳和鈾。（美聯社）

    美國佛州23億公升廢水池正逐漸洩漏，水中含有天然存在的放射性物質鐳和鈾。（美聯社）

    2021/04/04 14:03

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州驚傳一處容積高達6億加侖（約23億公升）的廢水池正在逐漸洩漏，水中含有天然存在的放射性物質鐳和鈾，目前州長迪尚特（Ron DeSantis）已發布緊急命令並疏散附近民眾。

    據《美聯社》報導，這座廢水池位於佛州Piney Point磷酸鹽礦，有好幾堆礦產副產物磷石膏（phosphogypsum）浸潤在水中，磷石膏會產生微量的鐳、鈾，並會散發濃度較高的放射性氡氣。

    管理當地的佛州馬納提郡行政長官霍普斯（Scott Hopes）表示，目前最憂心的是廢水可能淹沒該地區，池子裡的水量約有23億公升之譜，民眾需要爭分奪秒地撤離。

    據了解，廢水池由3座分隔開來的池子所組成，有1個容納的可以說是鹽水，還會有小鴨和鳥兒戲水，但另外2個池子就不同了，其中發生洩漏的水池占地33公頃，深8公尺左右，池內壁面出現裂縫，當局雖嘗試修補但以失敗告終。

    霍普斯指出，假如這座池子的壁面最終撐不住倒塌了，將對其它池子造成連鎖反應，目前工人們正在努力地抽水，每分鐘可抽出數千加侖左右（1加侖約3.78公升），預計抽完需要10至12天左右。

    2016年，佛州中部一處化肥場的磷石膏廢水池洩露，超過2億加侖（約7.6億公升）的廢水進入倒含水層當中。

    廢水池近照。（美聯社）

    廢水池近照。（美聯社）

    當局緊急疏散附近民眾。（美聯社）

    當局緊急疏散附近民眾。（美聯社）

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