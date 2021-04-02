糗了！中國積極推展疫苗外交 國內供應卻傳吃緊

中國積極推展COVID-19疫苗外交，但國內加快接種疫苗後，近日卻傳出疫苗供應吃緊。（歐新社檔案照）

2021/04/02 23:28

〔中央社〕中國積極推展COVID-19疫苗外交，但國內加快接種疫苗後，近日卻傳出疫苗供應吃緊，包括上海市等多地這兩天陸續公告暫停接種。中國工信部長昨天還直奔科興公司，要求加快生產疫苗。

中國官方調度COVID-19疫苗顯已失衡。公開數據顯示，截至3月底，中國疫苗廠商至少已供應全球2.6億劑疫苗，但中國迄今累計接種1.26億劑，多地卻相繼宣布因為疫苗供應吃緊暫停施打。

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根據官方通報，江蘇溧陽市、浙江松陽縣、浙江湖州市、廣東台山市、廣西東興市、廣西防城港市等多地這兩天相繼宣布，因為全國疫苗供應緊張，全面暫停疫苗接種。其中，江蘇溧陽官方微博還直言「我市已多日未收到上級分配的新冠疫苗」；有網友在新聞討論串留言譏稱：「沒貨，支持世界去了。」

來自多地的網友近日在微博發文表示，本來已被安排接種日期，又收到通知要再等幾天。還有不少網友抱怨，接種第一劑後，已經等了很久，還打不到第二劑。

上海市前幾天就傳出疫苗供應吃緊，其中，黃埔區、普陀區、嘉定區、崇明區、金山區、長寧區、寶山區，近日相繼以「設備保養」、「系統維修」為由，宣布區內的疫苗接種點與醫院在清明假期暫停服務。許多上海網友抱怨，這是突然叫停，基層單位未事先知會，並質疑是疫苗供應不上。

中國國家藥監局1日晚間宣布，近日已派出督導檢查組分赴多省市對疫苗生產的各環節進行檢查，要求加速疫苗研發申報、增線擴產等工作，幫助企業儘快投產達產。

中國工信部負責疫苗調度，工信部工業司副司長毛俊鋒上月21日還在中國國務院新聞辦公室舉行的中外記者會發出豪語稱，現在疫苗生產總量、擴產增產速度在中國都是「前所未有」的，按照現有的生產安排來看，「全年的疫苗產量完全可以滿足全國人民的接種需求」。

但據官方發布，中國工信部部長肖亞慶1日親赴北京科興中維公司調研COVID-19疫苗生產有關情況。他要求「加快疫苗研發和生產，著力保障疫苗生產供應的穩定和暢通」；強調疫苗生產企業在確保品質的前提下，要穩步擴大產能，增加產量，為確保疫苗供應，作出積極貢獻。

中國一直積極推展COVID-19疫苗。3月30日，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會表示，目前中國正在向80個國家和3個國際組織提供疫苗援助，同時向40多個國家出口疫苗，同10多個國家開展疫苗的研發和生產合作。

3月26日，國藥集團宣布，旗下的中國生物北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所兩款COVID-19疫苗累計供應全球突破1億劑。

3月29日，科興生物CEO尹衛東表示，科興生物已向全球供應了1.6億劑疫苗。

這也表示，中國迄今至少已供應全球2.6億劑疫苗，這還不包括其他中國廠商。

據中國國家衛生健康委員會官網通報，截至4月1日，中國各地累計報告接種COVID-19疫苗1億2661.6萬劑。

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