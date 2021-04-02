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    武漢肺炎》全球逾1億2956萬例確診 近283萬人病歿

    圖為2日巴基斯坦喀拉蚩一間私人醫院內民眾接種武肺疫苗。（歐新社）

    圖為2日巴基斯坦喀拉蚩一間私人醫院內民眾接種武肺疫苗。（歐新社）

    2021/04/02 23:08

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間2日10時（台灣2日晚間6時），全球至少282萬9089人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億2956萬4590例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球1日通報新增1萬2226人病歿、70萬3713起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（3769死）、美國（1078死）與匈牙利（525死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計55萬3120人病故、3053萬9175例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（32萬5284人喪生、1283萬9844例確診）、墨西哥（20萬3664人喪生、224萬4268例確診）、印度（16萬3396人喪生、1230萬3131 例確診）及英國（12萬6764人喪生、435萬266例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有250人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（220人）、蒙特內哥羅（205人）、波士尼亞-赫塞哥維納（203人）、比利時（199人）。

    從區域來看，歐洲累計96萬2463死、4416萬858例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計78萬8583死、2499 萬294例確診；美國和加拿大共計57萬6113死、3152萬5181例確診。

    亞洲共計27萬3384死、1805萬2699例確診；中東地區共計11萬4511死、656萬2048例確診；非洲共計11萬3038死、423萬5833例確診；大洋洲共計997死、3萬7678例確診。

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