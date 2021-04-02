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    洗白？中國外交部稱：新疆生活水平提高 沒有強迫勞動現象

    中國外交部發言人華春瑩。（路透檔案照）

    中國外交部發言人華春瑩。（路透檔案照）

    2021/04/02 21:54

    〔即時新聞／綜合報導〕強迫勞動生產而來的中國新疆棉在國際間引發爭議，中國外交部今（2日）指出，有20多位駐中國使節都親眼看到當地居民生活水平提高，更參加了「新疆是個好地方」交流會，認為不存在強迫勞動。

    綜合外媒報導，上海合作組織秘書長諾羅夫（Vladimir Imamovich Norov）及20多位駐中國使節，3月30日前往中國新疆地區進行了4天參觀與訪問行程。中國外交部指出，「他們親眼看到了新疆前所未有的社會穩定、民族宗教和諧、經濟穩步發展的真實情況」，再稱「他們走訪了當地維吾爾家庭，感受到了新疆在持續穩定的前提下，實現經濟發展，大大提高人民生活水平和保障人權的突出成就，都表示願意推動本國同中國新疆的合作，特別是在反恐去極端化和經貿領域開展合作。」

    中國外交部發言人華春瑩指出，「代表團參加了『新疆是個好地方』交流會，諾羅夫秘書長和多國使節外交官都暢談了他們在新疆的所見所聞所感，紛紛表示眼見為實。他們在新疆的親眼所見證明了新疆根本不存在個別國家指責的所謂侵犯人權、宗教歧視和強迫勞動的情況」。

    然而，中國新聞報導無外國使節的說法，均出自於中國外交部，也未交代20多個中國使節分別為哪些國家的。上海合作組織是中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦和印度等8個國家組成的一個國際組織，秘書處設置於中國北京。

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