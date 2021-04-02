中國扯謊被抓包！ 高學歷老闆變身新疆再教育營學員

自稱新疆和田市教培結業的學員塔黑日江·托合提，被發現數月前曾在官媒宣傳片中現身，當時自稱是復旦大學畢業後回和田創業。（圖擷取自新華網）

2021/04/02 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近日舉行新疆記者會，安排數名自稱維吾爾族人發言，反駁歐美對新疆再教育營的指控。世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提表示，其中一名自稱新疆和田市教培結業的學員塔黑日江·托合提，被發現數月前曾在官媒宣傳片中現身，當時自稱是復旦大學畢業後回和田創業，迪里夏提認為對方根本是北京找來的臨時演員。

塔黑日江3月29日出席新疆記者會，分享新疆再教育營的生活，言談中除了反駁外界「集中營」的說法，也對自己被去除極端思想表達感激。塔黑日江說，教培中心老師像親人般關心愛護學員，校方也很尊重學員風俗習慣，週一至週五每天上6節課，課程內容包括國家通用語言文字、法律知識、職業技能、去除宗教極端思想等等，週末和國定假日則能休息。

請繼續往下閱讀...

《自由亞洲電台》 報導，迪里夏提表示，2020年7月14日，同樣是中國官媒的《新華網》報導「我在南疆—音樂餐廳老闆塔黑日江」宣傳返鄉創業的影片中，塔黑日江完全沒有提到曾在所謂新疆教培中心的經歷，更沒有把自己創業的成功，歸功給教培中心，反而在強調自己擁有復旦大學的高學歷。復旦大學是中國的知名大學，2021年QS世界大學排名為第34名。

迪里夏提強調，如果塔黑日江是上海復旦大學畢業學生，中國高考成績應該相當高，且有優異成績才能畢業，那怎麼還會到新疆教培中心學習國家通用語言和文字。迪里夏提說，中國為了應對國際社會的外交壓力，選擇找臨時的非專業演員，有形和無形當中，都曝露出中國安排這一次記者會裡面的謊言和欺騙的行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法