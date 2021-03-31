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    恐怖！加拿大爆發神秘腦疾 43人出現幻覺失憶已5死

    加拿大爆發神秘腦部疾病，共有43名患者出現失憶和幻覺等症狀，示意圖，與本新聞無關。（法新社資料照）

    加拿大爆發神秘腦部疾病，共有43名患者出現失憶和幻覺等症狀，示意圖，與本新聞無關。（法新社資料照）

    2021/03/31 22:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情依舊處於膠著情況下，當人們近來熱議變異病毒或導致第三波疫情的之際，一種未知的神秘致命傳染性腦部疾病已經悄然而致，加拿大衛生部形容這種疾病前所未有，初步研究顯示可以透過水，食物或空氣傳播，目前已有43人染病，5人死亡！

    據《衛報》30日報導，加拿大新布藍茲維省（New Brunswick）阿卡迪亞（Acadian）地區自2015年起，共有43名患者出現痙攣、失憶和幻覺等症狀，讓當地醫生擔心，他們可能罹患一種過去並不了解的腦部疾病。當地政府一直在秘密追查相關病例，直到最近一份備忘錄外洩，才讓消息曝光。

    新布藍茲維省的首席衛生官羅素（Jennifer Russell）18日在這份備忘錄中，向全省的醫生，護士和藥劑師發出緊急警告，指出越來越多的人患有未知來源的腦神經系統疾病，症狀與罕見的具有傳播性的致命腦部疾病——庫賈氏病（CJD）相似。

    CJD是由一種具感染性的變性蛋白質（普利昂蛋白，prion）快速增加，而造成神經細胞死亡，使腦組織變成海綿樣的疾病。最初在1920年代被發現，是一種罕見的神經性退化性疾病，共有4種類型，其中新型庫賈氏病與牛海綿樣腦症（Bovine spongiform encephalopathy；BSE，即俗稱狂牛症）有高度相關。

    根據前述備忘錄，第一個已知病例可追溯到2015年，後在2019年又發現了11例，2020年發現24例，2021年新增4例並有3例剛剛被舉報調查，感染者涵蓋各個年齡層。在2015-2021年，共有5名患者死亡。

    根據初步研究數據顯示，該疾病並非遺傳性疾病，可以透過水，食物或空氣傳播。患有這種疾病的男女人數相同，患者的中位年齡為59歲。

    患者在初期會有無法解釋的疼痛和痙攣，個人行為也會有所改變，而這些症狀可能會被認為是焦慮或抑鬱，但在18至36個月的時間裡，患者開始出現認知能力下降、肌肉萎縮、流口水和牙齒顫抖等症狀，有些人還出現了蟲子爬上身等恐怖幻覺。

    雖然該疾病症狀與CJD類似，但是研究人員對患者進行篩查後並未發現庫賈氏病確診病例，專家也表示民眾無需恐慌。目前當地政府官員已與各國相關組織和專家合作，盼能早日獲得有效治療方法。

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