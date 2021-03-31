俄羅斯地鐵站女子寬衣走秀 網：好像女神卡卡和瑪丹娜

俄羅斯莫斯科科捷爾尼基地鐵站監視器日前捕捉到一名穿著時髦的女子，在月台上漫步。（圖翻攝自7 Канал官方YouTube）

2021/03/31 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕練習時裝秀走台步？俄羅斯地鐵站監視器日前捕捉到一位神祕女子，像走秀一般地在月台旁漫步，之後還解開風衣上的扣子，露出性感的三件式蕾絲吊帶內衣，搭配上高筒馬靴，影片曝光後讓許多俄國網友熱議。

綜合外媒報導，俄羅斯莫斯科的科捷爾尼基（Kotelniki）地鐵站，日前捕捉到一段令人匪夷所思的性感畫面，只見一名包著黑色頭巾，戴著太陽眼鏡，穿著前衛時髦的神祕女子，在月台上走台步，過沒幾秒便停下來寬衣解帶，露出性感的三件式蕾絲吊帶內衣和長筒馬靴。

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報導指出，儘管有位乘客就站在月台不遠處，但神祕女子依然故我，在露出性感「內在美」後，便若無其事地走出監視器畫面中，目前仍不清楚女子的真實身分和確切動機，不過有網友認為會不會是春天來了，導致人們做出瘋狂的舉動。

對此，網友表示：「身材超火辣」、「台步也太時髦了吧」、「會不會是想對駕駛或列車調度員報仇的神祕動作」、「漂亮女孩和火辣內衣，超佩服」、「她想展露身材無傷大雅，只要她不是自殺炸彈客就好」、「打扮好像女神卡卡和瑪丹娜」，不過也有網友說：「這是要收費的專業表演，1990年代很流行，每次大約是一大包萬寶龍香菸的錢」。

Станция метро «Котельники» Москва.



27.03.2021, Весна - народ сходит с ума. pic.twitter.com/WfC1rhs3L1 — Nata-Lia （@hnv_NaTa） March 28, 2021

未料該女子竟在月台上解開風衣的扣子，露出裡面的三件式蕾絲吊帶內衣和長筒馬靴。（圖翻攝自7 Канал官方YouTube）

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