俄羅斯地鐵站女子寬衣走秀 網：好像女神卡卡和瑪丹娜
〔即時新聞／綜合報導〕練習時裝秀走台步？俄羅斯地鐵站監視器日前捕捉到一位神祕女子，像走秀一般地在月台旁漫步，之後還解開風衣上的扣子，露出性感的三件式蕾絲吊帶內衣，搭配上高筒馬靴，影片曝光後讓許多俄國網友熱議。
綜合外媒報導，俄羅斯莫斯科的科捷爾尼基（Kotelniki）地鐵站，日前捕捉到一段令人匪夷所思的性感畫面，只見一名包著黑色頭巾，戴著太陽眼鏡，穿著前衛時髦的神祕女子，在月台上走台步，過沒幾秒便停下來寬衣解帶，露出性感的三件式蕾絲吊帶內衣和長筒馬靴。
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報導指出，儘管有位乘客就站在月台不遠處，但神祕女子依然故我，在露出性感「內在美」後，便若無其事地走出監視器畫面中，目前仍不清楚女子的真實身分和確切動機，不過有網友認為會不會是春天來了，導致人們做出瘋狂的舉動。
對此，網友表示：「身材超火辣」、「台步也太時髦了吧」、「會不會是想對駕駛或列車調度員報仇的神祕動作」、「漂亮女孩和火辣內衣，超佩服」、「她想展露身材無傷大雅，只要她不是自殺炸彈客就好」、「打扮好像女神卡卡和瑪丹娜」，不過也有網友說：「這是要收費的專業表演，1990年代很流行，每次大約是一大包萬寶龍香菸的錢」。
Станция метро «Котельники» Москва.— Nata-Lia （@hnv_NaTa） March 28, 2021
27.03.2021, Весна - народ сходит с ума. pic.twitter.com/WfC1rhs3L1