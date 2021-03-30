打疫苗也恐攻？ 阿富汗槍手襲擊接種站殺3女

阿富汗有槍手襲擊2間不同疫苗接種站，造成3名女性死亡，民眾協助死者抬棺。（路透）

2021/03/30 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗東部楠格哈爾省（Nangarhar）今天（30日）發生疫苗接種站槍擊案，造成3名女性死亡，其中2人為自願接踵小兒麻痺疫苗者，1人為工作人員。楠格哈爾省衛生部門總部還發生爆炸案，幸無人傷亡。

綜合外媒報導，阿富汗衛生官員說，楠格哈爾省衛生部門門口今晨發生爆炸，約同一時間，省會賈拉拉巴德市（Jalalabad ）出現槍手襲擊2處疫苗接種站，殺死2名小兒麻痺疫苗接種者、1名工作人員，3名死者都是女性。

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目前不清楚犯案組織，塔利班組織沒有立即回應。

阿富汗去年開始與塔利班組織展開和平談判後，鎖定女性的攻擊事件，包括在政府、媒體或民間的女性工作者。

賈拉拉巴德這個月已有3名女記者被殺，伊斯蘭國組織聲稱犯案。阿富汗政府將大多數攻擊案歸咎於塔利班，但此案塔利班否認犯案。

阿富汗昨天執行第2波小兒麻痺疫苗接種計畫，由該國衛生部門、聯合國兒童基金會及世界衛生組織（WHO）共同合作，阿富汗與鄰國巴基斯坦是少數仍有小兒麻痺疫情的國家。

但阿富汗激進伊斯蘭宗教團體指稱，小兒麻痺疫苗會讓穆斯林絕育，或疫苗原料含豬肉製品。

阿富汗去年5月曾發生襲擊醫療工作者案，在首都喀布爾奪走24條人命，死者包括母親和新生嬰兒。

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