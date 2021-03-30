武漢肺炎》英國變種病毒肆虐 加拿大安大略省疫情失控

由於英國變種病毒具有更高的傳染致死率，加拿大安大略省目前疫情比之前全省封鎖時更嚴重。圖為安大略省地方疫苗接種中心。（路透）

2021/03/30 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒的傳入與蔓延，加拿大安大略省目前的疫情正在逐步擴大中，當地醫學專家更形容狀況已經「完全失控」。

安大略省是加拿大人口最多的省分，加拿大最大城市多倫多以及國家首都渥太華都在安大略省。

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加拿大廣播公司（CBC）報導，根據醫學專家小組向地方政府提供的報告中指出，安大略省目前的病床使用數量比前一次全省封鎖時提高了21％，加護病房也多了28％，而這慘況很大一部份原因要歸咎於傳染率與致死率更懾人的英國變種病毒「B117」。

報告指出，對比原本的病毒株，變種病毒B117導致入院醫治病例增加超過60％，感染者的重症機率也提升了2倍，致死率更是高出56％。目前安大略省境內有67％確診個案都是感染B117。

報告主要作者之一，多倫多大學的醫學和流行病學教授朱尼（Peter Juni）說，「目前安大略省的疫情已經完全失控了。」

但朱尼也說，如果能善加結合防疫政策與居民的個人行動，仍有機會阻止死亡人數進一步上升；他建議安大略地方政府全面封鎖傳染風險更高的室內空間，安大略省居民戶外活動時也要嚴格遵守防疫規定，同時疫苗的接種更是至關重要，「我們不該寄望於『奇蹟』，那不可能發生的。」「除了疫苗，沒有其他手段來贏下這場（疫情的）競賽了。」

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