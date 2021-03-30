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    美CDC試驗 接種輝瑞、莫德納疫苗 防疫效力達90％

    美國疾病管制暨預防中心29日發布首份武漢肺炎疫苗試驗結果，內容指施打單劑輝瑞或莫德納疫苗後防護力可達80%，若完成兩劑接種效力更可達90%。圖為示意圖。（路透）

    美國疾病管制暨預防中心29日發布首份武漢肺炎疫苗試驗結果，內容指施打單劑輝瑞或莫德納疫苗後防護力可達80%，若完成兩劑接種效力更可達90%。圖為示意圖。（路透）

    2021/03/30 14:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國疾病管制暨預防中心（CDC）29日發布首份武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗試驗結果，內容指不管是否有症狀，施打單劑輝瑞或莫德納疫苗後防護力可達80%，若完成兩劑接種效力更可達90%。

    外媒報導指出，CDC是在去年12月14日到今年3月13日進行武漢肺炎疫苗現實生活效力試驗結果，在針對近4000名、包含醫護、警消、教師、送貨員及其他高風險族群進行研究後發現，接種兩劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗的2479名人員中，只有3位在試驗過程中確診。至於只打一劑的，也只有8位確診，相比之下，994名未注射疫苗的人當中，有161人確診。

    這項結果顯示，在施打單劑輝瑞或莫德納疫苗兩週後，感染防護力就可達80%；若依建議持續接種第2劑，在兩週後感染風險則能降低90%。針對先前外界擔心，打過疫苗的人仍可能被感染，這項報告也恰可打消這些憂慮。

    根據CDC統計，截至29日下午，美國已有5261萬人接種疫苗，占總人口近16%，其中約94%是接種輝瑞或莫德納疫苗，只有約6%是接種於2月底才取得緊急使用授權的嬌生單劑型疫苗。

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