武漢肺炎》接種首劑疫苗後 巴基斯坦總統確診

巴基斯坦總統艾維（見圖）今天證實，他接種第1劑武漢肺炎疫苗後，驗出陽性反應。（歐新社）

2021/03/30 01:00

〔中央社〕巴基斯坦總統艾維今天在推特發文說，他在接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第1劑疫苗後，驗出了病毒陽性反應。

艾維（Arif Alvi）推文說：「我已接種過（第1劑）疫苗，但要到一週後再次接種（第2劑），才會產生抗體，所以請各位保持謹慎。」

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巴基斯坦的病例增加快速，總理伊姆蘭汗（Imran Khan）本月稍早在注射過第1劑疫苗2天後，也驗出病毒陽性反應。不過巴國官員指出，他可能是在接種疫苗之前即已感染病毒。

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وازا مرضت فھوا یشفین



اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے



I have tested positive for Covid-19. May Allah have mercy on all Covid affectees. Had 1st dose of vaccine، but antibodies start developing after 2nd dose that was due in a week. Please continue to be careful. — Dr. Arif Alvi （@ArifAlvi） March 29, 2021

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