武漢肺炎》接種首劑疫苗後 巴基斯坦總統確診

2021/03/30 01:00

〔中央社〕巴基斯坦總統艾維今天在推特發文說,他在接種武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)第1劑疫苗後,驗出了病毒陽性反應。

艾維(Arif Alvi)推文說:「我已接種過(第1劑)疫苗,但要到一週後再次接種(第2劑),才會產生抗體,所以請各位保持謹慎。」

巴基斯坦的病例增加快速,總理伊姆蘭汗(Imran Khan)本月稍早在注射過第1劑疫苗2天後,也驗出病毒陽性反應。不過巴國官員指出,他可能是在接種疫苗之前即已感染病毒。

I have tested positive for Covid-19. May Allah have mercy on all Covid affectees. Had 1st dose of vaccine، but antibodies start developing after 2nd dose that was due in a week. Please continue to be careful.