武漢肺炎》剛打過中國國藥疫苗 巴基斯坦總理確診
〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦今（20）日宣佈，總理伊姆蘭汗（Imran Khan）不幸確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。
官方表示，伊姆蘭汗即日起將在家自我隔離。
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根據中媒新華社報導，伊姆蘭汗18日剛接種過中國國藥疫苗。
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ°— Prime Minister's Office, Pakistan （@PakPMO） March 20, 2021
And when I am ill, it is He Who cures me.
（Qur’an 26:80）
Prime Minister Imran Khan has tested positive for Covid-19 and is self isolating at home.
وزیر اعظم عمران خان نے کورونا ویکسین لگوا لی۔— Prime Minister's Office, Pakistan （@PakPMO） March 18, 2021
اس موقع پر وزیر اعظم نے قوم سے اپیل کی کہ کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر ایس اوپیز پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے
ملک بھر میں کورونا ویکسین لگانے کی مہم جاری ہے pic.twitter.com/jZttUIYXLL
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