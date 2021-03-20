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    武漢肺炎》剛打過中國國藥疫苗 巴基斯坦總理確診

    巴基斯坦證實，總理伊姆蘭汗今日確診武漢肺炎。（美聯社資料照）

    巴基斯坦證實，總理伊姆蘭汗今日確診武漢肺炎。（美聯社資料照）

    2021/03/20 18:22

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦今（20）日宣佈，總理伊姆蘭汗（Imran Khan）不幸確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。

    官方表示，伊姆蘭汗即日起將在家自我隔離。

    根據中媒新華社報導，伊姆蘭汗18日剛接種過中國國藥疫苗。

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