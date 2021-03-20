武漢肺炎》剛打過中國國藥疫苗 巴基斯坦總理確診

巴基斯坦證實，總理伊姆蘭汗今日確診武漢肺炎。（美聯社資料照）

2021/03/20 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦今（20）日宣佈，總理伊姆蘭汗（Imran Khan）不幸確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。

官方表示，伊姆蘭汗即日起將在家自我隔離。

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根據中媒新華社報導，伊姆蘭汗18日剛接種過中國國藥疫苗。

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ°

And when I am ill, it is He Who cures me.

（Qur’an 26:80）



Prime Minister Imran Khan has tested positive for Covid-19 and is self isolating at home. — Prime Minister's Office, Pakistan （@PakPMO） March 20, 2021

وزیر اعظم عمران خان نے کورونا ویکسین لگوا لی۔



اس موقع پر وزیر اعظم نے قوم سے اپیل کی کہ کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر ایس اوپیز پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے



ملک بھر میں کورونا ویکسین لگانے کی مہم جاری ہے pic.twitter.com/jZttUIYXLL — Prime Minister's Office, Pakistan （@PakPMO） March 18, 2021

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