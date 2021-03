武漢肺炎》剛打過中國國藥疫苗 巴基斯坦總理確診

2021/03/20 18:22

〔即時新聞/綜合報導〕巴基斯坦今(20)日宣佈,總理伊姆蘭汗(Imran Khan)不幸確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)。

官方表示,伊姆蘭汗即日起將在家自我隔離。

根據中媒新華社報導,伊姆蘭汗18日剛接種過中國國藥疫苗。

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ°

And when I am ill, it is He Who cures me.

(Qur’an 26:80)



Prime Minister Imran Khan has tested positive for Covid-19 and is self isolating at home.