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    武漢肺炎》增4例英國變種病毒確診 澳洲布里斯本封城3天

    由於新增4例本土確診病例，昆士蘭州長帕拉夏（見圖）宣布澳洲地3大城布里斯本今晚5點開始封城，為期3天。（歐新社）

    由於新增4例本土確診病例，昆士蘭州長帕拉夏（見圖）宣布澳洲地3大城布里斯本今晚5點開始封城，為期3天。（歐新社）

    2021/03/29 21:31

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲第3大城布里斯本（Brisbane）新增4例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診病例，今（29）日傍晚開始封城3天，居民有必要工作才能出門，若離家一律強制戴口罩。

    綜合《法新社》、澳媒《9News》報導，昆士蘭州（Queensland）州長帕拉夏（Annastacia Palaszczuk）早前曾向媒體透露，只要沒有出現無法追蹤感染源的新增確診病例，布里斯本就不會封城。然而，由於新增4例武漢肺炎本土病例，且確診者感染的是傳染力更強的英國變種病毒，為了避免疫情蔓延，帕拉夏宣布布里斯本都會區將封城3天。

    封城令從當地時間今天傍晚5點（台灣時間下午3點）起開始生效，學校、餐廳、酒吧等地方將勒令停業，不過人們還是能離家採購食物、運動、及尋求醫療照護，而全昆士蘭省民眾出入公眾場合也須強制戴口罩。飛抵昆士蘭的國際航班也會減半，以免新增境外病例增添當地醫護壓力。

    帕拉夏說：「我知道這（封城）會對一些人的生活造成困擾，但我們以前就這麼做過，過去也曾憑藉3天封城控制住疫情，如果每個人都做對的事，我很確定我們同樣也會度過這次難關。」

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