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    現在開心還太早！ 彭博：疏通蘇伊士運河大塞船至少要1週！

    長賜輪今天已重新漂浮在水面上，目前已導正80%左右，有望今天讓運河恢復通行。（法新社）

    長賜輪今天已重新漂浮在水面上，目前已導正80%左右，有望今天讓運河恢復通行。（法新社）

    2021/03/29 20:09

    〔即時新聞／綜合報導〕長榮海運貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）堵塞蘇伊士運河6天，今天（29日）終於傳出好消息指長賜輪已重新漂浮在水面上，目前已導正80%左右，有望同日重新恢復通行。然而當局坦言，即便運河恢復通行，但要想徹底疏通塞船現況至少也要1週的時間。

    根據《彭博》29日報導，蘇伊士運河管理局（SCA）主席拉比（Osama Rabie）今天宣布長賜輪已重新漂浮在水面上，目前已導正80%左右；埃及總統塞西（Abdel Fatah al-Sisi）也在推特上宣布，蘇伊士運河船隻擱淺的危機今日終於解除。

    然而主要負責協助長賜輪脫困的疏浚船隊「Boskalis Westminster」執行長伯多斯基（Peter Berdowski）卻直言，現在要慶祝長賜輪脫困還太早，因為將船尾拉上來是最容易的，現在問題是前面船身，要完全脫困，還有這項艱鉅挑戰存在。

    隨漲潮幅度越來越大，協助長賜輪脫困作業也持續在進行中，當局稱有望29日恢復通行，但也指現在運河上有超過450艘船塞住，坦言要讓所有船隻通過運河，至少也要耗時一週的時間；埃及運河計畫顧問、前SCA主席馬米許（Mohab Mamish）也表示，讓運河恢復通行的工作正在籌備當中，今天便會著手開始相關計畫，「可能需要一週左右的時間，才能讓所有船隻離開蘇伊士運河。」

    石油運輸企業「Euronav」首席執行官斯托普「Hugo De Stoop」則向《彭博》表示，讓船重新浮上來是一回事，完全疏通運河又是另外一回事，加上目前蘇伊士運河的負荷量已經滿載，直言要將一切處理妥當，看來可能要2至3個星期。

    蘇伊士運河目前有超過450艘船塞著。（圖擷取自推特）

    蘇伊士運河目前有超過450艘船塞著。（圖擷取自推特）

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