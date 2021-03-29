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    中國力推零碳排 能源專家：擴大全球影響力戰略考量

    能源專家指出，中國力推零碳排，主要是想在全球汽車市場上獲取更大影響力。圖為印度科技重鎮班加羅爾市（Bangalore）。（法新社檔案照）

    能源專家指出，中國力推零碳排，主要是想在全球汽車市場上獲取更大影響力。圖為印度科技重鎮班加羅爾市（Bangalore）。（法新社檔案照）

    2021/03/29 16:27

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕全球知名經濟預測及商業諮詢機構IHS Markit副總裁、曾以《石油世紀》一書榮獲普立茲獎的葉金（Daniel Yergin），28日向《日經亞洲評論》表示，隨著美中緊張情勢延續，中國希望在2060年前達成淨零碳排放，目的不僅是應對污染和氣候變遷，更多的是擴大自身全球影響力的戰略考量。

    葉金指出，中國憂心的全球性議題包括氣候變遷、城市污染、快速增加的石油進口量，以及在汽車市場挑戰美國、日本、南韓和歐洲國家。在此情況下，中國的目標是提升電動車產業，以減少對石油進口的依賴。

    他說，中國無法在內燃機汽車的製造方面，趕上歐洲國家、日本或美國的技術，但中國在電動車科技、生產和銷售上領先，目前全球將近一半的電動車就是在中國市場賣出。因此，中國大力推動電動車產業，不僅出於氣候變遷的考量，更是希望在全球經濟上更具競爭力。

    部分日本汽車製造商希望以燃料電池電動車做為替代品，但葉金直言，中國、美國和歐洲的政治決策都在往電動車的方向走，促使全球汽車製造商開始轉往投資電動車，政府法規和罰款等讓汽車產業幾乎沒有選擇。他認為，這是一大政治地緣問題，也是2021年的一大問題。

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