緬甸少數民族武裝團體：若軍政府持續殺戮 不會坐視不管

緬甸迎來政變以來最血腥一日，而緬甸撣邦軍首領的昭耀世（見圖）將軍警告，若軍政府持續殺戮，各支反政府少數民族武裝團體決不會坐視不管。（路透）

2021/03/27 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸今日迎來政變後最血腥的一天，至少90人遭軍警殺死，緬甸其中一支反政府少數民族武裝團體警告，若軍政府持續殺戮，各支少數民族武裝團體決不會坐視不管。

據《路透》報導，今天是緬甸軍人節，而緬甸軍方總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）在慶典上表示，軍隊的任務是保護人民、促進民主，也重申了自己要重辦大選的承諾，但今天也是政變以來最血腥的一天，上街示威的老百姓，至少90人遭軍警屠戮，其中1人僅5歲，另有1名1歲嬰兒眼睛遭橡膠子彈擊中。

請繼續往下閱讀...

身兼「撣邦重建委員會」（Restoration Council of Shan State，下簡稱RCSS）主席、撣邦軍（Shan State Army）首領的昭耀世（Yawd Serk）將軍便告訴《路透》記者：「緬甸軍人節更像是他們（軍政府）殺人的日子，這不是為了保護民主，而是破壞民主。」昭耀世也宣示：「若他們（軍政府）持續欺負、射殺抗議群眾，我想所有少數民族武裝團體不會在旁乾看，坐視不理。」

《路透》指出，緬甸有20多個反政府少數民族武裝團體，控制了緬甸境內廣大疆域，而「RCSS」活躍在泰緬邊境。「RCSS」和數個少數民族武裝團體已公開譴責軍政府篡權，挑明立場支持抗議群眾。抗議群眾也出現了組建緬甸聯邦軍（federal army）的呼聲，昭耀世則支持這個提議：「少數民族武裝團體現在有共同的敵人，我們必須聯手打擊那些傷害平民的人，我們必須團結。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法