外星人艦隊來地球？！ 美西夜空出現神祕光束

許多美國西部的民眾在26日晚間，觀測到夜空出現不明的神祕光束，該光束狀似空艦，讓目睹的民眾驚呼，該不會是外星人要來攻打地球。（圖取自Geól. Sergio Almazán推特）

2021/03/28 01:26

〔即時新聞／綜合報導〕許多美國西部的民眾在26日晚間，觀測到夜空出現不明的神祕光束，該光束狀似太空航艦，讓目睹的民眾驚呼，該不會是外星人要來攻打地球。

眾多推特用戶發文指出，美國奧勒岡州當地時間26日晚間，夜空出現一道閃爍著奇異光芒的光束，讓目睹的民眾直呼「外星人太空航艦來地球」，也被如此奇景所震懾，紛紛拍攝下如此難得驚奇的畫面。

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對此，地質學家Geól. Sergio Almazán在推特發文指出，該光束來自SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭機身上所脫落的零件重返地球，零件接觸到地球大氣層燃燒，產生大量火花，畫面絢爛壯觀。最後，火箭碎片燃燒殆盡，化為一陣流星雨消失。

Fantástico!

Así se captaron esta madrugada en Oregón EEUU ???????? los escombros de la 2ª etapa del Falcón 9 reingresando a la atmósfera. Muchas personas se quedaron paralizadas al no saber al principio de lo que se trataba.

Vía @CerebrosG pic.twitter.com/akH5JHu2BD — Geól. Sergio Almazán （@chematierra） March 26, 2021

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