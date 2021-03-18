軍情動態》日本新一代火箭H3 盼爭取全球衛星發射市場

日本新一代火箭「H3」昨日在日本南部種子島太空中心發射場亮相，雖然當地氣候不佳，日本宇宙航空研究開發機構仍依計畫完成火箭的直立安放作業。圖為2018年9月間於鹿耳島發射的H2B火箭。示意圖。（美聯社）

2021/03/18 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕媒體消息指出，日本新一代火箭「H3」昨日在日本南部種子島太空中心發射場首度亮相，雖然當地氣候不佳，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）仍依計畫完成火箭的直立安放作業，該火箭全長63公尺，製造商希望藉此爭取全球衛星發射市場。

綜合媒體報導，位於鹿耳島的日本南部種子島太空中心發射場17日進行H3火箭直立安放作業，雖然受到下雨影響，比預定時間晚了20分鐘才開始，但直立作業仍在45分鐘內順利完成，且未出現故障，後續該火箭將在直立狀態下進行燃料裝填並測試系統穩定度，希望能在今年完成發射升空，未來將用於商業衛星發射任務上，同時也希望其升級版可用於登月任務。

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報導指出，H3火箭全長63公尺，直徑5.2公尺，比前代的H2A具備更強的推力，最大酬載量也是H2A的1.3倍，發射成本則因火箭結構簡化與發射準備作業效率提升，只有H2A的一半，其製造商三菱重工希望藉此擺脫日本太空發射太昂貴的惡名，並爭取全球衛星發射市場。

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