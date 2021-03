「空拍」熱點！全球衛星炫技 搶拍「長賜號卡運河」

2021/03/27 18:28

〔即時新聞/綜合報導〕長榮「長賜號」運輪自本月23日擱淺在蘇伊士運河,至今仍卡在河道上,阻擋全球經貿交通,一夕間廣獲全球媒體報導關注,意外獲得超高曝光率。對此,商用衛星研發科技公司也跟上時事風潮,曝光其自家衛星「空拍長賜號卡運河」的超高解析度衛星照,藉此機會展示其地表觀測技術。

美國太空科技公司Maxar Technologies 26日在推特上釋出,觀測衛星「地球觀測2號」(WorldView-2)從外太空俯瞰長賜號的空拍照。空拍照中,衛星視角穿越地表雲層,清楚拍到長賜號上一個個方形貨櫃。即使畫面拉近細細檢視貨櫃,畫質依然清晰,貨櫃箱的線條也依然分明。

空拍照發布後,網友紛紛直呼,「衛星打卡熱點、「衛星技術好先進啊!!」;還有網友笑喊,是來炫耀自家衛星的觀測技術嗎?

我國家太空中心26日晚間也釋出福衛五號的衛星空拍照,可清晰看件運河上擱淺的長賜號,以及等待河道疏通的眾多船舶。

The 224,000-ton shipping vessel, #EverGiven, seen here in this WorldView-2 #satellite image from March 26, 2021, blocking one of the world’s busiest waterways, the #SuezCanal, since Tuesday. pic.twitter.com/KDLoCqX1w8