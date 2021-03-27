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    「空拍」熱點！全球衛星炫技 搶拍「長賜號卡運河」

    美國太空科技公司Maxar Technologies的衛星空拍照，可清楚拍到長賜號上一個個方形貨櫃。即使畫面拉近細細檢視貨櫃，畫質依然清晰，貨櫃箱的線條也依然分明。（圖取自Maxar Technologies推特）

    美國太空科技公司Maxar Technologies的衛星空拍照，可清楚拍到長賜號上一個個方形貨櫃。即使畫面拉近細細檢視貨櫃，畫質依然清晰，貨櫃箱的線條也依然分明。（圖取自Maxar Technologies推特）

    2021/03/27 18:28

    〔即時新聞／綜合報導〕長榮「長賜號」運輪自本月23日擱淺在蘇伊士運河，至今仍卡在河道上，阻擋全球經貿交通，一夕間廣獲全球媒體報導關注，意外獲得超高曝光率。對此，商用衛星研發科技公司也跟上時事風潮，曝光其自家衛星「空拍長賜號卡運河」的超高解析度衛星照，藉此機會展示其地表觀測技術。

    美國太空科技公司Maxar Technologies 26日在推特上釋出，觀測衛星「地球觀測2號」（WorldView-2）從外太空俯瞰長賜號的空拍照。空拍照中，衛星視角穿越地表雲層，清楚拍到長賜號上一個個方形貨櫃。即使畫面拉近細細檢視貨櫃，畫質依然清晰，貨櫃箱的線條也依然分明。

    空拍照發布後，網友紛紛直呼，「衛星打卡熱點、「衛星技術好先進啊！！」；還有網友笑喊，是來炫耀自家衛星的觀測技術嗎？

    我國家太空中心26日晚間也釋出福衛五號的衛星空拍照，可清晰看件運河上擱淺的長賜號，以及等待河道疏通的眾多船舶。

    Maxar Technologies的觀測衛星「地球觀測2號」（WorldView-2）從外太空俯瞰長賜號，穿越地表雲層清楚拍到長賜號上的方形貨櫃。（圖取自Maxar Technologies推特）

    Maxar Technologies的觀測衛星「地球觀測2號」（WorldView-2）從外太空俯瞰長賜號，穿越地表雲層清楚拍到長賜號上的方形貨櫃。（圖取自Maxar Technologies推特）

    我國國家太空中心昨天釋出福衛五號衛星照，展示出蘇伊士灣大批船隻等待的畫面。（國家太空中心）

    我國國家太空中心昨天釋出福衛五號衛星照，展示出蘇伊士灣大批船隻等待的畫面。（國家太空中心）

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