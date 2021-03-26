埃及又出事！兩列火車相撞 至少32人喪生

埃及今日發生重大列車事故，目前已有32人罹難。（擷取自阿拉伯衛星電視台推特）

2021/03/26 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕正在為「大排長榮」的「長賜輪」傷腦筋的埃及，今天又發生了重大公安意外，兩列火車在上埃及的索哈傑（Sohag）相撞，當地政府已調動大量救護車到場支援，目前已有32人罹難，60多人輕重傷，詳細傷亡人數尚在統計中。

中東之眼（Middle East Eye）引述埃及當地媒體報導，政府動員了49輛救護車到現場，緊急運送傷者到鄰近醫院搶救。

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另外根據海灣新聞（Al Khaleej）指出，目前確信已有32人死亡，66人受傷，而事發原因必須等待進一步的調查之後才能公佈。

وسائل إعلام مصرية: سقوط ضحايا في تصادم قطارين في محافظة #سوهاج جنوبي #القاهرة#مصر#العربية pic.twitter.com/ibBbUdeWi9 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة （@AlArabiya） March 26, 2021

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