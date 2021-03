埃及又出事！兩列火車相撞 至少32人喪生

2021/03/26 20:36

〔即時新聞/綜合報導〕正在為「大排長榮」的「長賜輪」傷腦筋的埃及,今天又發生了重大公安意外,兩列火車在上埃及的索哈傑(Sohag)相撞,當地政府已調動大量救護車到場支援,目前已有32人罹難,60多人輕重傷,詳細傷亡人數尚在統計中。

中東之眼(Middle East Eye)引述埃及當地媒體報導,政府動員了49輛救護車到現場,緊急運送傷者到鄰近醫院搶救。

另外根據海灣新聞(Al Khaleej)指出,目前確信已有32人死亡,66人受傷,而事發原因必須等待進一步的調查之後才能公佈。

????#BREAKING | Egyptian Prime Minister ordered to quickly transport the injured people in the Upper Egypt train collision to hospitals and provide them the medical service.#EgyptToday #BreakingNews #Egypt #Sohag | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/FDT2vSBPL3