為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    太扯！他檢舉欠薪不還 惡老闆丟下9萬多枚沾油硬幣

    弗拉滕收到91500個美分硬幣。（美聯社）

    弗拉滕收到91500個美分硬幣。（美聯社）

    2021/03/26 17:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州（Georgia）一位男子弗拉滕（Andreas Flaten），離職後一直沒收到915美元欠薪，他轉向當地勞工局求助，該名老闆因被檢舉而心存不滿，報復性還他「91500個美分硬幣」（100美分相等於1美元），還讓這堆硬幣沾上噁心的油脂。現在，弗拉滕每晚都需花時間清洗硬幣。

    綜合媒體報導，弗拉滕原於喬治亞州桃樹市汽車維修廠工作，去年11月主動提出辭呈，但離職後老闆遲遲未給付薪水，總共915美元（新台幣約2.6萬元），弗拉滕轉向當地勞工局求助，追討這筆欠薪。

    弗拉滕透露，本月中旬準備跟女友出門，發現車道盡頭有堆雜物，靠近仔細一看傻眼，發現是一大堆硬幣，且這些硬幣全沾有某種油脂、相當噁心，還附上一封信寫上「FXXX You！」內含薪資單、無支票，弗拉滕認為「此舉動實在太過幼稚」。

    對此，汽車維修廠老闆沃克（Miles Walker）回應，「我記不清楚是否將硬幣丟在弗拉滕家，重要的是，他已經收到報酬了。」

    據悉，弗拉滕每天晚上花費1.5小時，只能洗乾淨約幾百枚硬幣，他嘆說「這一點都不公平，花費的時間比前個工作更多」。弗拉滕的女友奧克斯利（Olivia Oxley）則提及，「我們現在已經不生氣了，91500個硬幣，總會有寶物」，又說「目前找到一個1937年生產的硬幣」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拜登完全執政！ 美媒：喬州選舉民主黨2席全上
    2021/01/07 08:30

    拜登完全執政！ 美媒：喬州選舉民主黨2席全上
    民主黨2席全拿？美喬州參議員選舉 奧索夫自行宣布勝選
    2021/01/06 23:15

    民主黨2席全拿？美喬州參議員選舉 奧索夫自行宣布勝選

    北市金地段洗牌 新富青睞奇岩這區
    美喬治亞州聯邦參議員補選提前投票截止 民主黨選情看好
    2021/01/01 19:27

    美喬治亞州聯邦參議員補選提前投票截止 民主黨選情看好
    不敵川普壓力 喬治亞州務卿下令進行簽名驗證
    2020/12/17 12:30

    不敵川普壓力 喬治亞州務卿下令進行簽名驗證

    兩指標挑美股基金
    國際今日熱門
    寫著「長榮」其實是「長賜號」！國外網友搞混 外媒撰文說明
    2021/03/25 20:52

    寫著「長榮」其實是「長賜號」！國外網友搞混 外媒撰文說明

    辣妹比基尼鬆落大走光 竟遭男友揍到送命
    2021/03/25 20:44

    辣妹比基尼鬆落大走光 竟遭男友揍到送命

    高呼新疆棉「純白無暇」 中商務部加入聲討：不容玷汙抹黑！
    2021/03/25 18:22

    高呼新疆棉「純白無暇」 中商務部加入聲討：不容玷汙抹黑！

    定位曝光！俄軍艦現身蘇伊士灣 被長榮貨船堵住去路了
    2021/03/25 18:12

    定位曝光！俄軍艦現身蘇伊士灣 被長榮貨船堵住去路了

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播