太扯！他檢舉欠薪不還 惡老闆丟下9萬多枚沾油硬幣

弗拉滕收到91500個美分硬幣。（美聯社）

2021/03/26 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州（Georgia）一位男子弗拉滕（Andreas Flaten），離職後一直沒收到915美元欠薪，他轉向當地勞工局求助，該名老闆因被檢舉而心存不滿，報復性還他「91500個美分硬幣」（100美分相等於1美元），還讓這堆硬幣沾上噁心的油脂。現在，弗拉滕每晚都需花時間清洗硬幣。

綜合媒體報導，弗拉滕原於喬治亞州桃樹市汽車維修廠工作，去年11月主動提出辭呈，但離職後老闆遲遲未給付薪水，總共915美元（新台幣約2.6萬元），弗拉滕轉向當地勞工局求助，追討這筆欠薪。

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弗拉滕透露，本月中旬準備跟女友出門，發現車道盡頭有堆雜物，靠近仔細一看傻眼，發現是一大堆硬幣，且這些硬幣全沾有某種油脂、相當噁心，還附上一封信寫上「FXXX You！」內含薪資單、無支票，弗拉滕認為「此舉動實在太過幼稚」。

對此，汽車維修廠老闆沃克（Miles Walker）回應，「我記不清楚是否將硬幣丟在弗拉滕家，重要的是，他已經收到報酬了。」

據悉，弗拉滕每天晚上花費1.5小時，只能洗乾淨約幾百枚硬幣，他嘆說「這一點都不公平，花費的時間比前個工作更多」。弗拉滕的女友奧克斯利（Olivia Oxley）則提及，「我們現在已經不生氣了，91500個硬幣，總會有寶物」，又說「目前找到一個1937年生產的硬幣」。

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