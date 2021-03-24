印度大報一張照片踩到中國痛點！中使館震驚怒發聲明

印度媒體日前刊登一篇國家安全顧問成員德瓦舍（Tilak Devasher）專欄文章，痛批中國對殘酷對待新疆少數民族，並在報導中放入東突厥旗幟。（擷取自The Tribune）

2021/03/24 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕印度媒體日前刊登一篇國家安全顧問成員德瓦舍（Tilak Devasher）專欄文章，痛批中國殘酷對待新疆少數民族，該報導中並放入東突厥旗幟。對此，中國除批報導為「錯誤文章」，公然干涉中國內政外，對於報導中放上東突厥旗，中國駐印度大使館更氣極表示：「我們對此感到震驚和不可思議」。

印度主流媒體之一《論壇報》（The Tribune）22日刊登德瓦舍文章 ，痛批中國在新疆正進行「種族滅絕」，惡行包括恣意拘留、強迫勞動、打壓宗教自由，在新疆拘留營中，這些人被洗腦，甚至被消失、受酷刑、遭身心虐待、性虐待、強迫絕育。

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對此，中國駐印度大使館23日怒發聲明，對論壇報和作者「錯誤言論」表示強烈的不滿和堅決反對。大使館痛批個別國家在涉疆問題上不斷編造世紀謊言，誣衊抹黑中國新疆的反恐和去極端化努力，文章所提種種惡行，都是美國、西方少數政客、媒體、學者沆瀣一氣炮製的醜惡鬧劇。

對於報導使用東突厥旗，大使館更痛批，東突組織長期從事危害中國國家安全活動，妄圖將新疆從中國分裂出去。該印媒公然刊發東突旗幟圖片，為暴恐分裂勢力張聲，「我們對此感到震驚和不可思議。」聲明稱，新疆地區幾年前發生了上千起暴恐案件，成百上千的無辜民眾受到傷害。面對這樣的形勢，中國政府堅決打擊恐怖主義，同時開展預防性反恐，通過教育的方式實現去極端化。新疆已連續4年多未發生暴恐案件，人民的生命財產和國家的安全利益得到保障。

最後，中使館聲明強調，新疆事務純屬中國內政，中方捍衛國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移。中方堅決反對和完全拒絕少數西方國家借涉疆問題攻擊抹黑中國，干涉中國內政。希望印度有關媒體和人士獨立思考，對少數西方國家借人權問題干涉別國內政、遏制發展中國家發展的行徑保持清醒認識，切實尊重中方核心利益和重大關切，客觀看待新疆經濟社會發展成就，停止散播錯誤言論。

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