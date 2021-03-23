正妹女大生校園下跪向男友求婚！影片曝光慘遭校方開除

巴基斯坦拉合爾大學一名女大學生，日前在校園中公開單膝下跪向男友求婚，男友隨即與她緊緊相擁，引起旁觀眾人歡呼。（擷取自推特）

2021/03/23 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦拉合爾大學一名女大學生，日前在校園中公開單膝下跪向男友求婚，男友隨即與她緊緊相擁，引起旁觀眾人歡呼。沒想到，這段浪漫影片曝光後，校方竟然將他們2人雙雙開除，並禁止他們進到校園任何地方。

綜合外媒報導，本起事件發生在3月11日，巴基斯坦拉合爾大學（University of Lahore）的女學生佳霏蒂（Hadiqa Javaid）在校園中，當著一大群學生的面，捧著鮮花向男友阿曼德（Shehryar Ahmad）求婚，兩人隨後浪漫地相擁在一起，一旁的學生則是鼓掌歡呼，有人並錄影將經過PO網。

請繼續往下閱讀...

沒想到，消息傳出後，校方竟立刻稱2人行為已經觸犯校規，並以2名學生沒有出席紀律委員會議說明，火速將2名學生開除，並嚴禁他們再次進入校園任何一角。

校方將2人開除後，引發社群媒體熱烈討論，部分網友支持校方作法，並稱2名學生做法在該國堪稱「無恥」。這些網友紛紛留言「愛沒有罪，但他們不應該在公開場合這樣做」、「在公開場合求婚，為何不乾脆在這裡度蜜月」、「遇到這種事的時候，你不會希望女主角是你妹妹」、「你希望你家人這樣做嗎？」、「大學是為了教育，不是給你求婚用」、「毫無疑問他們的愛很可貴，但大學不是讓你談戀愛的地方」。

不過，更多網友聲援2名學生，認為校方作法近乎不可理喻。佳霏蒂對此也在推特PO文，感謝大家給她的祝福，她並表示，沒有想到求婚過程會被拍下影片PO網引起爭議，她也說，如果自己的行為讓人感到不舒服，她感到很抱歉。

對此，巴基斯坦國會議員拉爾（Lal Chand）也寫信給拉合爾大學，表示校方反應明顯過度，沒有給學生解釋的機會，也沒有周慮思考到所有細節。無論如何，開除2人做法絕對沒有必要，而且明顯侵犯學生人權，他呼籲大學重新考慮撤銷決定，恢復學生學籍。

Recieved this from @ULahore University of Lahore #Pakistan



Me & @ShehryarAhmed__ sorry if we hurted anyone feelings, but I think we like each other so proposed. And never expected our video to go viral & receive this response from #UniversityOfLahore #UOL & general public ????❤️ pic.twitter.com/cTExg9jHqi — Hadiqa Z Javaid ???????? 23rd March Pakistan Day 2021 （@HadiqaZJavaid_） March 13, 2021

The University of Lahore has expelled both students Hadiqa Javed and Shehryar Ahmed for embracing, giving flowers and presenting each other on the campus.



What's your take on Proposal? #UniversityOfLahore #proposal pic.twitter.com/KLILurngBi — Hamza Javed （@hamzajaved261） March 12, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法