正妹女大生校園下跪向男友求婚！影片曝光慘遭校方開除

〔即時新聞/綜合報導〕巴基斯坦拉合爾大學一名女大學生,日前在校園中公開單膝下跪向男友求婚,男友隨即與她緊緊相擁,引起旁觀眾人歡呼。沒想到,這段浪漫影片曝光後,校方竟然將他們2人雙雙開除,並禁止他們進到校園任何地方。

綜合外媒報導,本起事件發生在3月11日,巴基斯坦拉合爾大學(University of Lahore)的女學生佳霏蒂(Hadiqa Javaid)在校園中,當著一大群學生的面,捧著鮮花向男友阿曼德(Shehryar Ahmad)求婚,兩人隨後浪漫地相擁在一起,一旁的學生則是鼓掌歡呼,有人並錄影將經過PO網。

沒想到,消息傳出後,校方竟立刻稱2人行為已經觸犯校規,並以2名學生沒有出席紀律委員會議說明,火速將2名學生開除,並嚴禁他們再次進入校園任何一角。

校方將2人開除後,引發社群媒體熱烈討論,部分網友支持校方作法,並稱2名學生做法在該國堪稱「無恥」。這些網友紛紛留言「愛沒有罪,但他們不應該在公開場合這樣做」、「在公開場合求婚,為何不乾脆在這裡度蜜月」、「遇到這種事的時候,你不會希望女主角是你妹妹」、「你希望你家人這樣做嗎?」、「大學是為了教育,不是給你求婚用」、「毫無疑問他們的愛很可貴,但大學不是讓你談戀愛的地方」。

不過,更多網友聲援2名學生,認為校方作法近乎不可理喻。佳霏蒂對此也在推特PO文,感謝大家給她的祝福,她並表示,沒有想到求婚過程會被拍下影片PO網引起爭議,她也說,如果自己的行為讓人感到不舒服,她感到很抱歉。

對此,巴基斯坦國會議員拉爾(Lal Chand)也寫信給拉合爾大學,表示校方反應明顯過度,沒有給學生解釋的機會,也沒有周慮思考到所有細節。無論如何,開除2人做法絕對沒有必要,而且明顯侵犯學生人權,他呼籲大學重新考慮撤銷決定,恢復學生學籍。

