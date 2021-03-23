正妹女大生校園下跪向男友求婚！影片曝光慘遭校方開除
〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦拉合爾大學一名女大學生，日前在校園中公開單膝下跪向男友求婚，男友隨即與她緊緊相擁，引起旁觀眾人歡呼。沒想到，這段浪漫影片曝光後，校方竟然將他們2人雙雙開除，並禁止他們進到校園任何地方。
綜合外媒報導，本起事件發生在3月11日，巴基斯坦拉合爾大學（University of Lahore）的女學生佳霏蒂（Hadiqa Javaid）在校園中，當著一大群學生的面，捧著鮮花向男友阿曼德（Shehryar Ahmad）求婚，兩人隨後浪漫地相擁在一起，一旁的學生則是鼓掌歡呼，有人並錄影將經過PO網。
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沒想到，消息傳出後，校方竟立刻稱2人行為已經觸犯校規，並以2名學生沒有出席紀律委員會議說明，火速將2名學生開除，並嚴禁他們再次進入校園任何一角。
校方將2人開除後，引發社群媒體熱烈討論，部分網友支持校方作法，並稱2名學生做法在該國堪稱「無恥」。這些網友紛紛留言「愛沒有罪，但他們不應該在公開場合這樣做」、「在公開場合求婚，為何不乾脆在這裡度蜜月」、「遇到這種事的時候，你不會希望女主角是你妹妹」、「你希望你家人這樣做嗎？」、「大學是為了教育，不是給你求婚用」、「毫無疑問他們的愛很可貴，但大學不是讓你談戀愛的地方」。
不過，更多網友聲援2名學生，認為校方作法近乎不可理喻。佳霏蒂對此也在推特PO文，感謝大家給她的祝福，她並表示，沒有想到求婚過程會被拍下影片PO網引起爭議，她也說，如果自己的行為讓人感到不舒服，她感到很抱歉。
對此，巴基斯坦國會議員拉爾（Lal Chand）也寫信給拉合爾大學，表示校方反應明顯過度，沒有給學生解釋的機會，也沒有周慮思考到所有細節。無論如何，開除2人做法絕對沒有必要，而且明顯侵犯學生人權，他呼籲大學重新考慮撤銷決定，恢復學生學籍。
Recieved this from @ULahore University of Lahore #Pakistan— Hadiqa Z Javaid ???????? 23rd March Pakistan Day 2021 （@HadiqaZJavaid_） March 13, 2021
Me & @ShehryarAhmed__ sorry if we hurted anyone feelings, but I think we like each other so proposed. And never expected our video to go viral & receive this response from #UniversityOfLahore #UOL & general public ????❤️ pic.twitter.com/cTExg9jHqi
The University of Lahore has expelled both students Hadiqa Javed and Shehryar Ahmed for embracing, giving flowers and presenting each other on the campus.— Hamza Javed （@hamzajaved261） March 12, 2021
What's your take on Proposal? #UniversityOfLahore #proposal pic.twitter.com/KLILurngBi