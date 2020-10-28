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    目睹男友「重摔倒地」！女友衝上前…越野車手秀鑽戒求婚

    杜斯特想要為女友帶來一場驚喜的求婚，參加了人生第一場越野車賽，串通工作人員製造「假車禍」，在比賽中摔車，趁女友衝上前關心時秀出鑽戒求婚。嚇得半死的女友不敢置信，最後在全場的歡呼中大喊「YES」。（擷取自YouTube「T&T Creative Media」）

    杜斯特想要為女友帶來一場驚喜的求婚，參加了人生第一場越野車賽，串通工作人員製造「假車禍」，在比賽中摔車，趁女友衝上前關心時秀出鑽戒求婚。嚇得半死的女友不敢置信，最後在全場的歡呼中大喊「YES」。（擷取自YouTube「T&T Creative Media」）

    2020/10/28 21:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國邁阿密30歲男子杜斯特（Jeremy Durst）想要為女友帶來一場驚喜的求婚。他發揮創意，參加了人生第一場越野機車賽，串通工作人員製造「假車禍」，他在比賽中摔車，趁女友衝上前關心時秀出鑽戒求婚，讓嚇得半死的女友心情猶如洗三溫暖，最後在全場的歡呼中抱得美人歸。

    綜合外媒報導，杜斯特為了這場求婚，特別在今年2月買下一台全新越野機車Kawasaki KX450，報名參加在賓夕法尼亞州哈里斯堡舉行的越野機車賽，事前他與比賽主辦方聯繫，表達了自己的求婚密謀，將戒指交給其中一名工作人員保管。

    比賽過程中，杜斯特佯裝發生事故，騎向場邊靠近觀眾席的地方，接著他假裝重心不穩摔車，他站起身子後，又再次單膝跪地，看似非常痛苦。一位事前串通好的工作人員假意上前關心，偷偷遞上求婚戒指，隨後工作人員呼喊杜斯特的女友薩菈（Sara Frank），要她來查看狀況。

    然而，焦急的薩菈跑到杜斯特身邊後，卻發現他單膝跪地，拿出一枚戒指向她求婚，此時全場觀眾和薩菈才恍然大悟。而還沉浸在驚嚇情緒中的薩菈，數秒之後才接過杜斯特遞來的麥克風，在全場觀眾鼓譟下大喊「YES」，與杜斯特激情擁吻，並接受觀眾們的歡呼。

    薩菈近日受訪表示，杜斯特的特殊求婚令她當下的心情是一波三折，一開始她很困惑為什麼杜斯特會摔車，直到看到他站起又跪在地上，她從困惑變成擔憂，希望杜斯特沒有受傷，而在杜斯特拿出戒指後，她意識到杜斯特沒有受傷，又從震驚轉而高興，並對於男友費心帶來的驚喜感到開心。

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